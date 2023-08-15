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Росіяни вдарили ракетами по Смілі на Черкащині: частина міста без води

Ірина БалачукВівторок, 15 серпня 2023, 08:39
Росіяни вдарили ракетами по Смілі на Черкащині: частина міста без води
Рятувальники. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області під ранок 15 серпня − постраждалих немає, але є руйнування, частина міста Сміла лишилась без води.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова Табурця: "Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині. Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих".

Деталі: Він додав, що загарбники пошкодили мережі водо- і теплопостачання, тож наразі частина Сміли без води.

На місці працюють правоохоронні та комунальні служби.

Передісторія: 

  • Вночі 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по України. Ворожі ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку (3 людини загинули), по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених).
  • Також ППО працювала на Хмельниччині.
  • Загалом близько 4 години ранку 15 серпня російські окупанти випустили по Україні 28 ракет повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Теми: Черкаська областьракетний ударвійна
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