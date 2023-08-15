Росіяни вдарили ракетами по Смілі на Черкащині: частина міста без води

Російські окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області під ранок 15 серпня − постраждалих немає, але є руйнування, частина міста Сміла лишилась без води.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова Табурця: "Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині. Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих".

Деталі: Він додав, що загарбники пошкодили мережі водо- і теплопостачання, тож наразі частина Сміли без води.



На місці працюють правоохоронні та комунальні служби.

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