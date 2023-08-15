Шведи повідомили, що в Луцьку росіяни вдарили по їхньому заводу
Внаслідок ракетної атаки по Луцьку під ранок 15 серпня загинули троє працівників шведського заводу із виробництва підшипників SKF.
Джерело: як пише "Європейська правда", про це заявив речник SKF Карл Б'єрнстам, повідомляє Reuters.
Деталі: За словами представника компанії, під час атаки на Луцьк "постраждав завод" SKF.
Пряма мова: "Із сумом підтверджуємо, що троє наших колег загинули".
Більше деталей: Він також зауважив, що компанія вивчить наслідки нападу і пошкодження заводу, але додав, що в першу чергу вона зосереджується на своїх співробітниках та їхній безпеці.
Згідно з останнім фінансовим звітом компанії, найбільший у світі виробник промислових підшипників має близько 1100 співробітників в Україні, більшість з яких працює на заводі в Луцьку.
У звіті також зазначають, що на завод у Луцьку припадає близько 0,5% від загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.
Що передувало:
- Під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по України − ворожі ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку (3 людини загинули), по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених), вибухи лунали також на Хмельниччині та у місті Сміла Черкаської області.
- Загалом близько 4 години ранку 15 серпня російські окупанти випустили по Україні 28 ракет повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".