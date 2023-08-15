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Шведи повідомили, що в Луцьку росіяни вдарили по їхньому заводу

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 16:07
Шведи повідомили, що в Луцьку росіяни вдарили по їхньому заводу
Ліквідація наслідків у Луцьку, фото дснс

Внаслідок ракетної атаки по Луцьку під ранок 15 серпня загинули троє працівників шведського заводу із виробництва підшипників SKF.

Джерело: як пише "Європейська правда", про це заявив речник SKF Карл Б'єрнстам, повідомляє Reuters.

Деталі: За словами представника компанії, під час атаки на Луцьк "постраждав завод" SKF.

Пряма мова: "Із сумом підтверджуємо, що троє наших колег загинули".

Більше деталей: Він також зауважив, що компанія вивчить наслідки нападу і пошкодження заводу, але додав, що в першу чергу вона зосереджується на своїх співробітниках та їхній безпеці.

Згідно з останнім фінансовим звітом компанії, найбільший у світі виробник промислових підшипників має близько 1100 співробітників в Україні, більшість з яких працює на заводі в Луцьку.

У звіті також зазначають, що на завод у Луцьку припадає близько 0,5% від загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.

Що передувало: 

Теми: Швеціяракетний ударпромисловість
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