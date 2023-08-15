Ракетная атака на Львовскую область: количество раненых возросло
Количество людей, пострадавших в результате ракетной атаки pociян на Львовщину этой ночью, возросло до 19.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь: "Среди них есть шесть человек старшего возраста, которым от 62 до 75 лет. У большинства пострадавших диагностировали ушибы, резаные раны и острые реакции на стресс. Десятилетний ребенок, о котором я упоминал ранее, имеет ушиб стопы".
Детали: Он добавил, что людям оказывают необходимую помощь.
Предистория:
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Под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине − вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.
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Ранее сообщалось о 15 раненых во Львове и области.