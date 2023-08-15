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Ракетная атака на Львовскую область: количество раненых возросло

Татьяна ЛозовенкоВторник, 15 августа 2023, 14:55
Ракетная атака на Львовскую область: количество раненых возросло
фото из Telegram главы ОВА Максима Козицкого

Количество людей, пострадавших в результате ракетной атаки pociян на Львовщину этой ночью, возросло до 19.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "Среди них есть шесть человек старшего возраста, которым от 62 до 75 лет. У большинства пострадавших диагностировали ушибы, резаные раны и острые реакции на стресс. Десятилетний ребенок, о котором я упоминал ранее, имеет ушиб стопы".

Детали: Он добавил, что людям оказывают необходимую помощь.

 
 

Предистория: 

Темы: Львовщинажертвыракетный удар
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