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Ракетная атака на Львовскую область: количество раненых возросло

Татьяна ЛозовенкоВторник, 15 августа 2023, 14:55
Ракетная атака на Львовскую область: количество раненых возросло
фото из Telegram главы ОВА Максима Козицкого

Количество людей, пострадавших в результате ракетной атаки pociян на Львовщину этой ночью, возросло до 19.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "Среди них есть шесть человек старшего возраста, которым от 62 до 75 лет. У большинства пострадавших диагностировали ушибы, резаные раны и острые реакции на стресс. Десятилетний ребенок, о котором я упоминал ранее, имеет ушиб стопы".

Детали: Он добавил, что людям оказывают необходимую помощь.

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Предистория: 

  • Под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине − вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.

  • Ранее сообщалось о 15 раненых во Львове и области.

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Темы: Львовщинажертвыракетный удар
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