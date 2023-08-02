Вместо Аристова в Раде появится новый нардеп-"слуга"

Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранной народным депутатом от политической партии "Слуга народа".

Источник: пресс-служба секретариата ЦИК

Детали: Указано, что в комиссию поступило постановление Верховной Рады от 27 июля, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Юрия Аристова, в связи с личным заявлением.

Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

Дословно: "ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе".

Справка: Наталья Локтионова является родной сестрой помощницы президента Украины Марии Левченко.

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