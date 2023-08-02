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Вместо Аристова в Раде появится новый нардеп-"слуга"

Валентина РоманенкоСреда, 2 августа 2023, 15:23
Вместо Аристова в Раде появится новый нардеп-слуга
иллюстрация ЦИК

Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранной народным депутатом от политической партии "Слуга народа".

Источник: пресс-служба секретариата ЦИК

Детали: Указано, что в комиссию поступило постановление Верховной Рады от 27 июля, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Юрия Аристова, в связи с личным заявлением.

Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

Дословно: "ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе".

Справка: Наталья Локтионова является родной сестрой помощницы президента Украины Марии Левченко.

Предыстория:

  • 25 июля стало известно, что заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.
  • Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в "Слуге народа" изучают информацию о вояже Аристова на Мальдивы, и в случае подтверждения последнему грозит потеря мандата. В этот же день Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий. 
  • 26 июля стало известно, что работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины расследуют законность выезда на отдых народного депутата Юрия Аристова во время вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • 27 июля Верховная Рада прекратила полномочия Аристова.

Темы: Слуга народаВерховная РадаЦИК
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