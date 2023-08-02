Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вместо Аристова в Раде появится новый нардеп-"слуга"

Валентина РоманенкоСреда, 2 августа 2023, 15:23
Вместо Аристова в Раде появится новый нардеп-слуга
иллюстрация ЦИК

Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранной народным депутатом от политической партии "Слуга народа".

Источник: пресс-служба секретариата ЦИК

Детали: Указано, что в комиссию поступило постановление Верховной Рады от 27 июля, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Юрия Аристова, в связи с личным заявлением.

Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

Реклама:

Дословно: "ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе".

Справка: Наталья Локтионова является родной сестрой помощницы президента Украины Марии Левченко.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 25 июля стало известно, что заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.
  • Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в "Слуге народа" изучают информацию о вояже Аристова на Мальдивы, и в случае подтверждения последнему грозит потеря мандата. В этот же день Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий. 
  • 26 июля стало известно, что работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины расследуют законность выезда на отдых народного депутата Юрия Аристова во время вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • 27 июля Верховная Рада прекратила полномочия Аристова.

Темы: Слуга народаВерховная РадаЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские силы совершили рейд через Днепр на Херсонщине – ISW

СМИ узнали, кто передаст Украине бельгийские танки Leopard 1

Зеленский назвал контрнаступление "сложным", но есть важный позитив

видео, дополненоБиржевые махинации на миллиард: подозревают экс-нардепа от БПП

Арахамия: Нардеп Торохтий должен сложить мандат

фото, видеоНардепа Гунько из "Слуги народа" разоблачили на взятке – источники

Все новости...
Слуга народа
Холодов пояснил, что слагает мандат из-за больных в семье
Холодова, который слагает мандат, исключили из "Слуги народа"
Еще один нардеп-"слуга" слагает мандат
Последние новости
05:20
Украинские силы совершили рейд через Днепр на Херсонщине – ISW
04:24
Враг активизировал тактическую авиацию на Запорожье – ОВА
03:39
видеоМоскву снова атаковали беспилотники: оккупанты утверждают, что БпЛА сбили на подлете к городу
03:18
В РФ сообщили об обстреле Брянщины: повреждено админздание и предприятие
02:41
Оккупанты берегут кадровых военных, на штурмы отправляют мобилизованных и заключенных – ЦНС
01:49
В ОВА рассказали, сколько жилых домов враг разрушил в Донецкой области
00:59
Россияне в сутки 12 раз обстреляли Сумщину
00:38
Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов на F-16 – Пентагон
00:05
Не только Starlink: в Украину прибыли шведские терминалы спутникового интернета
23:42
СМИ узнали, кто передаст Украине бельгийские танки Leopard 1
Все новости...
Реклама: