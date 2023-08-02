Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины уже присоединились 12 стран − Зеленский

Ирина БалачукСреда, 2 августа 2023, 19:54
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины уже присоединились 12 стран − Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 2 августа к совместной декларации Группы семи о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины уже присоединились 12 стран.

Источник: Зеленский во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений в среду

Прямая речь президента: "К Совместной декларации с "Группой семи" на сегодня присоединились еще 12 стран-партнеров: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция".

Детали: Он также добавил, что на этой неделе Украина начинает работу уже над двусторонними соглашениями. Первым государством в этом вопросе стали США.

О том, какие еще страны могут присоединиться к Совместной декларации, по словам Зеленского, поговорят на закрытой части совещания.

Президент также заверил, что за вторую половину этого года пакет гарантий безопасности для Украины "станет вполне конкретным".

Темы: ЗеленскийУкраинаG7гарантии безопасности
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Президент: Должны готовиться к саммиту НАТО в Вашингтоне, он может стать историческим
Украина хочет провести Глобальный саммит мира осенью
Зеленский о ночной атаке: Мир должен реагировать, когда РФ бьет по зерну
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: