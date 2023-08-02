Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины уже присоединились 12 стран − Зеленский

Ирина БалачукСреда, 2 августа 2023, 19:54
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины уже присоединились 12 стран − Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 2 августа к совместной декларации Группы семи о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины уже присоединились 12 стран.

Источник: Зеленский во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений в среду

Прямая речь президента: "К Совместной декларации с "Группой семи" на сегодня присоединились еще 12 стран-партнеров: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция".

Детали: Он также добавил, что на этой неделе Украина начинает работу уже над двусторонними соглашениями. Первым государством в этом вопросе стали США.

Реклама:

О том, какие еще страны могут присоединиться к Совместной декларации, по словам Зеленского, поговорят на закрытой части совещания.

Президент также заверил, что за вторую половину этого года пакет гарантий безопасности для Украины "станет вполне конкретным".

Темы: ЗеленскийУкраинаG7гарантии безопасности
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские силы совершили рейд через Днепр на Херсонщине – ISW

СМИ узнали, кто передаст Украине бельгийские танки Leopard 1

Зеленский назвал контрнаступление "сложным", но есть важный позитив

видео, дополненоБиржевые махинации на миллиард: подозревают экс-нардепа от БПП

Арахамия: Нардеп Торохтий должен сложить мандат

фото, видеоНардепа Гунько из "Слуги народа" разоблачили на взятке – источники

Все новости...
Зеленский
Президент: Должны готовиться к саммиту НАТО в Вашингтоне, он может стать историческим
Украина хочет провести Глобальный саммит мира осенью
Зеленский о ночной атаке: Мир должен реагировать, когда РФ бьет по зерну
Последние новости
05:20
Украинские силы совершили рейд через Днепр на Херсонщине – ISW
04:24
Враг активизировал тактическую авиацию на Запорожье – ОВА
03:39
видеоМоскву снова атаковали беспилотники: оккупанты утверждают, что БпЛА сбили на подлете к городу
03:18
В РФ сообщили об обстреле Брянщины: повреждено админздание и предприятие
02:41
Оккупанты берегут кадровых военных, на штурмы отправляют мобилизованных и заключенных – ЦНС
01:49
В ОВА рассказали, сколько жилых домов враг разрушил в Донецкой области
00:59
Россияне в сутки 12 раз обстреляли Сумщину
00:38
Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов на F-16 – Пентагон
00:05
Не только Starlink: в Украину прибыли шведские терминалы спутникового интернета
23:42
СМИ узнали, кто передаст Украине бельгийские танки Leopard 1
Все новости...
Реклама: