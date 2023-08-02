К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины уже присоединились 12 стран − Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 2 августа к совместной декларации Группы семи о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины уже присоединились 12 стран.

Источник: Зеленский во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений в среду

Прямая речь президента: "К Совместной декларации с "Группой семи" на сегодня присоединились еще 12 стран-партнеров: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция".

Детали: Он также добавил, что на этой неделе Украина начинает работу уже над двусторонними соглашениями. Первым государством в этом вопросе стали США.

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О том, какие еще страны могут присоединиться к Совместной декларации, по словам Зеленского, поговорят на закрытой части совещания.

Президент также заверил, что за вторую половину этого года пакет гарантий безопасности для Украины "станет вполне конкретным".