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"Вояж" белорусских вертолетов в Польшу: Минск просит Варшаву "не нагнетать"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 21:40
Вояж белорусских вертолетов в Польшу: Минск просит Варшаву не нагнетать
фото mfa.gov.by

После нарушением белорусскими вертолетами польского воздушного пространства Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Беларуси

Детали: Минск вновь заявил, что "данные объективного контроля траектории полетов", которые показали послу Польши, якобы не подтверждают "поспешных" заявлений Варшавы о нарушении польского воздушного пространства.

Также там заявили, что призвали Польшу "не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации пограничного пространства" и подчеркнули необходимость диалога для деэскалации "и без того непростой ситуации в двусторонних отношениях".

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Что предшествовало: В НАТО впервые прокомментировали нарушение границы Польши белорусскими вертолетами.

Накануне вечером Минобороны Польши подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.

Сначала официальная Варшава отрицала факт нарушения воздушного пространства, но позже объяснила, что пересечение границы произошло в районе города Беловежа на очень низкой высоте, и это затруднило обнаружение вертолетов радиолокационными системами.

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В ответ на инцидент министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отдал приказ об увеличении количества военных на границе и развертывании дополнительных сил и средств, в том числе боевых вертолетов.

После инцидента в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси, которому польская сторона выразила решительный протест.

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Темы: БеларусьПольшаскандал
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