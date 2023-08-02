Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Появился спутниковый снимок укреплений под Осиповичами, где тренируется "Вагнер"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 2 августа 2023, 12:26
Появился спутниковый снимок укреплений под Осиповичами, где тренируется Вагнер
Фото Planet Labs, Радио Свобода

Появился спутниковый снимок фортификаций, которые возводят на полигоне под белорусскими Осиповичами, где находятся вагнеровцы.

Источник: белорусское Радио свобода со ссылкой на спутниковый снимок Planet Labs

Детали: Издание сообщает, что на снимке от 31 июля изображен полигон "Репища" под Осиповичами, который расположен в 15 километрах от лагеря "Вагнера" в селе Цель. На изображении видно, что на территории полигона ведутся активные строительные работы.

Дословно РС: "Видно строительство многочисленных укреплений, возможно, землянок. Возле них видны объекты, похожие на легковые авто и светло-серые микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), работают бульдозеры".

 

Больше деталей: Как отмечает издание, 29 июля Минобороны Беларуси сообщило о совместных учениях на этом полигоне 51-й артиллерийской бригады совместно с "инструкторами ЧВК Вагнера". Утверждалось, что там выполняются "огневые задачи с применением квадрокоптеров".

При этом, как подчеркивает "Радио свобода", недавно в одном из Telegram-каналов, связанных с "Вагнером", появилось видео, на котором показано строительство укрепленного лесного лагеря. Землянки там оборудованы небольшими печами, поэтому лагерь может быть пригодным для проживания в холодное время года. Журналисты не смогли определить точное место.

 

На отдельных стоянках есть строительная техника и площадки для ее транспортировки. Эти площадки по цвету полностью совпадают с теми, что на видео Telegram-канала "Беларусь Мозг", которое ранее проверила редакция. 

Видео снято на бобруйском подворье, когда колонна пересекала реку Березину. Далее машины двинулись в сторону села Цель, но вполне вероятно, что они не смогли доехать и свернули на дорогу к полигону "Репища".

 

Темы: БеларусьВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Беларусь
В Пентагоне прокомментировали инцидент с белорусскими вертолетами на границе с Польшей
У Лукашенко отказались признать нарушение границы Польши и обвинили Варшаву
Минобороны Польши подтвердило, что белорусские вертолеты нарушили государственную границу
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: