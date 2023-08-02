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Появился спутниковый снимок укреплений под Осиповичами, где тренируется "Вагнер"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 2 августа 2023, 12:26
Появился спутниковый снимок укреплений под Осиповичами, где тренируется Вагнер
Фото Planet Labs, Радио Свобода

Появился спутниковый снимок фортификаций, которые возводят на полигоне под белорусскими Осиповичами, где находятся вагнеровцы.

Источник: белорусское Радио свобода со ссылкой на спутниковый снимок Planet Labs

Детали: Издание сообщает, что на снимке от 31 июля изображен полигон "Репища" под Осиповичами, который расположен в 15 километрах от лагеря "Вагнера" в селе Цель. На изображении видно, что на территории полигона ведутся активные строительные работы.

Дословно РС: "Видно строительство многочисленных укреплений, возможно, землянок. Возле них видны объекты, похожие на легковые авто и светло-серые микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), работают бульдозеры".

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Больше деталей: Как отмечает издание, 29 июля Минобороны Беларуси сообщило о совместных учениях на этом полигоне 51-й артиллерийской бригады совместно с "инструкторами ЧВК Вагнера". Утверждалось, что там выполняются "огневые задачи с применением квадрокоптеров".

При этом, как подчеркивает "Радио свобода", недавно в одном из Telegram-каналов, связанных с "Вагнером", появилось видео, на котором показано строительство укрепленного лесного лагеря. Землянки там оборудованы небольшими печами, поэтому лагерь может быть пригодным для проживания в холодное время года. Журналисты не смогли определить точное место.

 

На отдельных стоянках есть строительная техника и площадки для ее транспортировки. Эти площадки по цвету полностью совпадают с теми, что на видео Telegram-канала "Беларусь Мозг", которое ранее проверила редакция. 

ВИДЕО ДНЯ

Видео снято на бобруйском подворье, когда колонна пересекала реку Березину. Далее машины двинулись в сторону села Цель, но вполне вероятно, что они не смогли доехать и свернули на дорогу к полигону "Репища".

 

Темы: БеларусьВагнер
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