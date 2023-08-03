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Гибель руководства МВД в Броварах: ГБР расшифровало "черные ящики" и объявило подозрения

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 августа 2023, 13:00
Гибель руководства МВД в Броварах: ГБР расшифровало черные ящики и объявило подозрения
фото ОГП

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство МВД.

Источник: пресс-служба ГБР, Офис генпрокурора

Дословно: "Работники ГБР сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство министерства внутренних дел. Летательный аппарат потерпел катастрофу 18 января 2023 года в Броварах".

Детали: В частности, о подозрении сообщено:

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- начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

- и.о. командира части;

- заместителю командира по летной подготовке;

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- командиру авиационной эскадрильи;

- начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Отмечается, что следователи ГБР восстановили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики".

В январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.

Несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области.

В ГБР говорят, что воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.

Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако, ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов его не отменил или не перенес вылет на позже, до момента благоприятных погодных условий.

Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте которая даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения.

Командир экипажа увидел препятствие - многоэтажный дом и начал осуществлять маневр облета, однако резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра, вследствие отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей.

 
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При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто.

Кроме чиновников МВД в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые как раз пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб.

Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Санкция статей предусматривает наказание - лишение свободы до 10 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Темы: БроварыкатастрофыМВДГБР
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