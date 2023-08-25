Россияне достали "черные ящики" из самолета, где разбился Пригожин
Следственный комитет РФ получил бортовые самописцы с самолета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который разбился 23 августа. Российские власти утверждают, что Пригожин был на борту и погиб.
Источник: Следком России
Дословно: "Во время первичных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы.
Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. Сейчас также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы".
Детали: После аварии Следком РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства (статья 263 УК).
Предыстория:
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждал, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.
- Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели в России главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.