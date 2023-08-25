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Росіяни дістали "чорні скриньки" з літака, де розбився Пригожин 

Альона Мазуренко П'ятниця, 25 серпня 2023, 23:08
Росіяни дістали чорні скриньки з літака, де розбився Пригожин 
ФОТО З TELEGRAM THE MOSCOW TIME

Слідчий комітет РФ отримав бортові самописці з літака ватажка ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який розбився 23 серпня. Російська влада стверджує, що Пригожин був на борту і загинув.

Джерело: Слідком Росії

Дослівно: "Під час первинних слідчих дій на місці падіння літака виявлено тіла 10 загиблих. Для встановлення їхніх особистостей проводяться молекулярно-генетичні експертизи.

Слідством вилучено бортові самописці, триває детальний огляд місця події. Наразі також вилучаються предмети і документація, що мають значення для встановлення всіх обставин авіакатастрофи, будуть призначені необхідні судові експертизи".

Деталі: Після аварії Слідком РФ порушив кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу (стаття 263 КК).

Передісторія:

  • Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
  • Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту. 
  • Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Теми: ПригожинВагнерРосіяПутін
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