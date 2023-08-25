Росіяни дістали "чорні скриньки" з літака, де розбився Пригожин
Слідчий комітет РФ отримав бортові самописці з літака ватажка ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який розбився 23 серпня. Російська влада стверджує, що Пригожин був на борту і загинув.
Джерело: Слідком Росії
Дослівно: "Під час первинних слідчих дій на місці падіння літака виявлено тіла 10 загиблих. Для встановлення їхніх особистостей проводяться молекулярно-генетичні експертизи.
Слідством вилучено бортові самописці, триває детальний огляд місця події. Наразі також вилучаються предмети і документація, що мають значення для встановлення всіх обставин авіакатастрофи, будуть призначені необхідні судові експертизи".
Деталі: Після аварії Слідком РФ порушив кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу (стаття 263 КК).
Передісторія:
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.
- Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.