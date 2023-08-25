Росіяни дістали "чорні скриньки" з літака, де розбився Пригожин 

Слідчий комітет РФ отримав бортові самописці з літака ватажка ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який розбився 23 серпня. Російська влада стверджує, що Пригожин був на борту і загинув.

Джерело: Слідком Росії

Дослівно: "Під час первинних слідчих дій на місці падіння літака виявлено тіла 10 загиблих. Для встановлення їхніх особистостей проводяться молекулярно-генетичні експертизи.

Слідством вилучено бортові самописці, триває детальний огляд місця події. Наразі також вилучаються предмети і документація, що мають значення для встановлення всіх обставин авіакатастрофи, будуть призначені необхідні судові експертизи".

Деталі: Після аварії Слідком РФ порушив кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу (стаття 263 КК).

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