Зеленский о смерти Пригожина: Мы не имеем к этому отношения
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели в России главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Когда Украина обращалась к странам мира относительно самолетов - мы не это имели в виду. Мы хотели поддержки, хотя это в первом смысле также поможет. Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет".
Детали: Об этом президент сказал 24 августа журналистам в Киеве.
По словам Зеленского, смерть террориста тоже в каком-то смысле поможет Украине.
Таким образом глава государства намекнул, что к смерти главаря наемников причастно руководство РФ во главе с диктатором Владимиром Путиным.
В частности, в британских военных кругах считают наиболее вероятной версией, что за падением самолета основателя группы наемников "Вагнер" Евгения Пригожина стоит служба безопасности Российской Федерации.
Предыстория:
- Катастрофа одного из самолетов Пригожина (Embraer Legacy 600) произошла 23 августа в селе Куженкино в Тверской области РФ. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Погибли 10 человек (7 пассажиров, 2 пилота и борпроводница). Согласно спискам пассажиров, на борту был Евгений Пригожин и руководство группы "Вагнер".
- Утром 24 августа тела всех 10 погибших при крушении самолета вывезли в машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу.
- Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня).
- Президент США Джо Байден допустил, что президент России Владимир Путин может стоять за катастрофой самолета в Тверской области РФ.