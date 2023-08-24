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Зеленский о смерти Пригожина: Мы не имеем к этому отношения

Алена МазуренкоЧетверг, 24 августа 2023, 14:29
Зеленский о смерти Пригожина: Мы не имеем к этому отношения
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели в России главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Когда Украина обращалась к странам мира относительно самолетов - мы не это имели в виду. Мы хотели поддержки, хотя это в первом смысле также поможет. Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет".

Детали: Об этом президент сказал 24 августа журналистам в Киеве.

По словам Зеленского, смерть террориста тоже в каком-то смысле поможет Украине.

Таким образом глава государства намекнул, что к смерти главаря наемников причастно руководство РФ во главе с диктатором Владимиром Путиным.

В частности, в британских военных кругах считают наиболее вероятной версией, что за падением самолета основателя группы наемников "Вагнер" Евгения Пригожина стоит служба безопасности Российской Федерации.

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Темы: ЗеленскийПригожинубийствоРосcия
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