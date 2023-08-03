РФ ударила по неработающему консульству Греции в Херсоне

Российские военные обстреляли здание, где располагалось консульство Греции в Херсоне.

Источник: Херсонская ОВА в утренней сводке обладминистраций за сутки, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Мост

Дословно ОВА: "Врагом попали в районы 27 населенных пунктов области; помещения банков "Укрсиббанка" и "Кредобанка" (г.Херсон); территорию следственного изолятора (г.Херсон); помещение Почетного консульства Греческой республики (г.Херсон)".

Детали: За сутки по области противник совершил 55 обстрелов (264 снаряда), из них по Херсону - 8 обстрелов (72 снаряда).

Реклама:

Справочно: Поврежденное здание располагается в центре Херсона, на площади Свободы. Почетное консульство не работает с 24 февраля 2022 года.