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РФ ударила по неработающему консульству Греции в Херсоне

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 августа 2023, 10:52
РФ ударила по неработающему консульству Греции в Херсоне
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО UNSPLASH

Российские военные обстреляли здание, где располагалось консульство Греции в Херсоне.

Источник: Херсонская ОВА в утренней сводке обладминистраций за сутки, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Мост

Дословно ОВА: "Врагом попали в районы 27 населенных пунктов области; помещения банков "Укрсиббанка" и "Кредобанка" (г.Херсон); территорию следственного изолятора (г.Херсон); помещение Почетного консульства Греческой республики (г.Херсон)". 

Детали: За сутки по области противник совершил 55 обстрелов (264 снаряда), из них по Херсону - 8 обстрелов (72 снаряда).

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Справочно: Поврежденное здание располагается в центре Херсона, на площади Свободы. Почетное консульство не работает с 24 февраля 2022 года.

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Темы: ХерсонГрецияМИДдипломатические отношения
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