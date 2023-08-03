Между украинцами и россиянами пропасть в отношении к диктатору Сталину – опрос

По состоянию на июнь 2023 года подавляющее большинство украинцев - 61% негативно относятся к российскому диктатору Иосифу Сталину, а в России наоборот - отношение к Сталину улучшилось и сейчас более 60% россиян положительно относятся к диктатору.

Источник: результаты опроса КМИС, опубликованные 3 августа

Дословно: "Еще даже до Революции Достоинства меньшинство населения (23%) имело положительное отношение к Сталину.

Хотя в то же время негативное отношение еще не доминировало (37%). До 2021 года ситуация существенно не менялась, хотя общий тренд был скорее в сторону снижения доли тех, кто положительно относится к Сталину.

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После полномасштабного вторжения общественное мнение населения кристаллизовалось - летом 2022 года 64% респондентов негативно относились к Сталину, а доля тех, кто относился положительно, составляла 5%.

По состоянию на 2023 год 61% респондентов негативно относятся к Сталину (некоторое снижение за счет роста с 23% до 26% тех, кто имеет безразличное отношение), положительно - только 4%".

Детали: Социологи также попытались сравнить динамику отношения к Сталину среди населения Украины и России (по данным Левада-центра) за последние более 10 лет.

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Если в 2012 году в Украине и России примерно одинаковая доля населения положительно относились к Сталину, то дальше в Украине в целом становилось меньше симпатиков советского диктатора, а в России, наоборот, стремительно росла приверженность к нему и сейчас большинство населения имеют положительное отношение.

В России между 2012 и 2023 годами доля тех, кто положительно воспринимает Сталина, выросла с 28% до 63%.

В Украине и молодежь, и люди старшего возраста имеют отчетливо критическое отношение к Сталину. В России же даже среди молодежи 18-24 лет 48% положительно относятся к Сталину (и лишь 8% - отрицательно). Среди же более старшего населения России отношение к Сталину еще лучше.

КМИС сообщил, что регулярно задает вопрос об отношении к Сталину в формулировке "Как Вы лично в целом относитесь к Сталину?".

Респондент мог выбрать один из ответов: "с восхищением", "с уважением", "с симпатией", "безразлично", "с неприязнью, раздражением", "со страхом", "с отвращением, ненавистью".

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий считает, что отношение к Сталину - яркий ценностный маркер, который демонстрирует пропасть между украинцами и россиянами.

КМИС провел опрос в течение 26 мая-5 июня 2023 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Было опрошено 984 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны помимо указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

Из 984 опрошенных респондентов 32 до 24 февраля 2022 года проживали в населенном пункте, который сейчас оккупирован.

Хотя взгляды респондентов, проживавших в оккупации, несколько отличались, но при этом общие тенденции были достаточно похожи. То есть невозможность сейчас опросить таких респондентов существенно не влияет на качество результатов.