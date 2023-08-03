Станом на червень 2023 року переважна більшість українців - 61% негативно ставляться до російського диктатора Йосипа Сталіна, а в Росії навпаки - ставлення до Сталіна покращилося і наразі понад 60% росіян позитивно ставляться до диктатора.

Джерело: результати опитування КМІС, опубліковані 3 серпня

Дослівно: "Ще навіть до Революції Гідності меншість населення (23%) мала позитивне ставлення до Сталіна.

Хоча водночас негативне ставлення ще не домінувало (37%). До 2021 року ситуація істотно не змінювалася, хоча загальний тренд був скоріше у сторону зниження частки тих, хто позитивно ставиться до Сталіна.

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Після повномасштабного вторгнення громадська думка населення кристалізувалася – улітку 2022 року 64% респондентів негативно ставилися до Сталіна, а частка тих, хто ставився позитивно, становила 5%.

Станом на 2023 рік 61% респондентів негативно ставляться до Сталіна (деяке зниження за рахунок зростання з 23% до 26% тих, хто має байдуже ставлення), позитивно – лише 4%".

Деталі: Соціологи також спробували порівняти динаміку ставлення до Сталіна серед населення України і Росії (за даними Левада-центру) за останні понад 10 років.

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Якщо в 2012 році в Україні і Росії приблизно однакова частка населення позитивно ставилися до Сталіна, то далі в Україні загалом ставало менше симпатиків радянського диктатора, а в Росії, навпаки, стрімко зростала прихильність до нього і зараз більшість населення мають позитивне ставлення.

У Росії між 2012 і 2023 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 63%.

В Україні і молодь, і люди старшого віку мають виразно критичне ставлення до Сталіна. У Росії ж навіть серед молоді 18-24 років 48% позитивно ставляться до Сталіна (і лише 8% – негативно). Серед же більш старшого населення Росії ставлення до Сталіна ще краще.

КМІС повідомив, що регулярно ставить запитання щодо ставлення до Сталіна у формулюванні "Як Ви особисто в цілому ставитесь до Сталіна?".

Респондент міг обрати одну з відповідей: "з захопленням", "з повагою", "з симпатією", "байдуже", "з неприязню, роздратуванням", "зі страхом", "з огидою, ненавистю".

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький вважає, що ставлення до Сталіна – яскравий ціннісний маркер, який демонструє прірву між українцями і росіянами.

КМІС провів опитування упродовж 26 травня-5 червня 2023 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Із 984 опитаних респондентів 32 до 24 лютого 2022 року проживали в населеному пункті, який зараз окупований.

Хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо відрізнялися, але при цьому загальні тенденції були досить подібні. Тобто неможливість зараз опитати таких респондентів істотно не впливає на якість результатів.