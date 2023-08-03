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Путин в 2023 году начал издавать рекордное количество секретных указов

Александр ШумилинЧетверг, 3 августа 2023, 18:46
Путин в 2023 году начал издавать рекордное количество секретных указов
Фото: kremlin.ru

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал рекордное количество секретных указов за все время своего правления.

Источник: российское издание "Медиазона"

Детали: О рекордном количестве засекреченных указов свидетельствуют подсчеты документов по порядковым номерам. В июле доля таких составила 62%.

Дословно: "Все указы президента пронумерованы по порядку от начала года. Если какой-то номер в опубликованных документах не встречается, он был присвоен секретному указу.

Такой высокой доли секретных указов не было за все время президентства Путина. Лишь однажды в истории современной России доля секретных указов была немного выше – 64% в январе 1999 года. По итогам первых семи месяцев 2023 года занимает первое место по доле непубличных распоряжений, которых оказалось 48% от общего количества".

Детали: Издание указывает, что секретные указы нередко связаны с награждением участников боевых действий, в том числе посмертно.

В начале полномасштабного вторжения возле марта 2022 года доля секретных указов Путина достигала 54%, теперь она поднялась еще выше "на фоне масштабного украинского контрнаступления".

Темы: ПутинвойнаРосcия
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