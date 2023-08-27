В России после экспертиз подтвердили смерть Пригожина и Уткина

Следственный комитет Россия заявил, что провел молекулярно-генетических экспертизу и подтвердил гибель главарей "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина во время крушения самолета в Тверской области.

Источник: Следком РФ

Дословно: "В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз.

По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе".

Детали: Частный самолет, принадлежавший Пригожину, разбился с 10 людьми на борту.

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