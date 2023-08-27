В России после экспертиз подтвердили смерть Пригожина и Уткина
Воскресенье, 27 августа 2023, 14:10
Следственный комитет Россия заявил, что провел молекулярно-генетических экспертизу и подтвердил гибель главарей "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина во время крушения самолета в Тверской области.
Источник: Следком РФ
Дословно: "В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз.
По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе".
Детали: Частный самолет, принадлежавший Пригожину, разбился с 10 людьми на борту.
Предыстория:
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели в России главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.