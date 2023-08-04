Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия хочет приобрести у Северной Кореи артиллерийские снаряды – Белый дом

"Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 01:20
Россия хочет приобрести у Северной Кореи артиллерийские снаряды – Белый дом
Джон Кирби, фото: Getty Images

По разведданным Соединенных Штатов, Россия пытается расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести у нее партию снарядов для использования в войне против Украины.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности, путем продажи (Северной Кореей - ред.) артиллерийских снарядов России".

Детали: По словам Кирби, в Вашингтоне связывают последний визит российского министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею с попыткой РФ убедить Пхеньян продать боеприпасы для их использования в войне против Украины.

В этой связи представитель Белого дома отметил, что любые соглашения между Москвой и Пхеньяном по поставкам оружия прямо нарушать ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия, чтобы выявить и помешать любым попыткам РФ приобрести боеприпасы у Северной Кореи или любого другого государства, готового поддерживать войну Кремля против Украины.

Кирби также отметил, что это свидетельствует о том, насколько Путин отчаялся, а также насколько давление западных санкций влияет на его военную машину, что он обращается за помощью к таким странам как Северная Корея или Иран.

Предыстория:

  • В июне лидер КНДР Ким Чен Ын обещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели - построения мощной страны.
  • Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.

Темы: РосcияСеверная Кореяоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Белый дом: РФ стремится купить боеприпасы у КНДР
Оккупанты заставляют работников ЗАЭС получать паспорта РФ – штаб
В Новороссийске прогремели взрывы, МО РФ заявило об атаке безэкипажными катерами
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: