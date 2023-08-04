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Россия хочет приобрести у Северной Кореи артиллерийские снаряды – Белый дом

"Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 01:20
Россия хочет приобрести у Северной Кореи артиллерийские снаряды – Белый дом
Джон Кирби, фото: Getty Images

По разведданным Соединенных Штатов, Россия пытается расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести у нее партию снарядов для использования в войне против Украины.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности, путем продажи (Северной Кореей - ред.) артиллерийских снарядов России".

Детали: По словам Кирби, в Вашингтоне связывают последний визит российского министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею с попыткой РФ убедить Пхеньян продать боеприпасы для их использования в войне против Украины.

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В этой связи представитель Белого дома отметил, что любые соглашения между Москвой и Пхеньяном по поставкам оружия прямо нарушать ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия, чтобы выявить и помешать любым попыткам РФ приобрести боеприпасы у Северной Кореи или любого другого государства, готового поддерживать войну Кремля против Украины.

Кирби также отметил, что это свидетельствует о том, насколько Путин отчаялся, а также насколько давление западных санкций влияет на его военную машину, что он обращается за помощью к таким странам как Северная Корея или Иран.

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Предыстория:

  • В июне лидер КНДР Ким Чен Ын обещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели - построения мощной страны.
  • Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.

Темы: РосcияСеверная Кореяоружие
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