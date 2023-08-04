Россия хочет приобрести у Северной Кореи артиллерийские снаряды – Белый дом
По разведданным Соединенных Штатов, Россия пытается расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести у нее партию снарядов для использования в войне против Украины.
Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности, путем продажи (Северной Кореей - ред.) артиллерийских снарядов России".
Детали: По словам Кирби, в Вашингтоне связывают последний визит российского министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею с попыткой РФ убедить Пхеньян продать боеприпасы для их использования в войне против Украины.
В этой связи представитель Белого дома отметил, что любые соглашения между Москвой и Пхеньяном по поставкам оружия прямо нарушать ряд резолюций Совета Безопасности ООН.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия, чтобы выявить и помешать любым попыткам РФ приобрести боеприпасы у Северной Кореи или любого другого государства, готового поддерживать войну Кремля против Украины.
Кирби также отметил, что это свидетельствует о том, насколько Путин отчаялся, а также насколько давление западных санкций влияет на его военную машину, что он обращается за помощью к таким странам как Северная Корея или Иран.
Предыстория:
- В июне лидер КНДР Ким Чен Ын обещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели - построения мощной страны.
- Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.