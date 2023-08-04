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Оккупанты заставляют работников ЗАЭС получать паспорта РФ – штаб

Ольга ГлущенкоПятница, 4 августа 2023, 07:30
Оккупанты заставляют работников ЗАЭС получать паспорта РФ – штаб
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Во временно оккупированном Энергодаре захватчики заставляют работников ЗАЭС получать российские паспорта.

Источник: Генштаб

Дословно: "Во временно захваченном российскими войсками Энергодаре, для продолжения работы на Запорожской АЭС, оккупанты заставляют персонал станции оформлять российские паспорта, угрожая репрессиями".

Детали: По данным штаба, в городе оккупационные войска РФ проводят регулярные обыски местных жителей как на улицах, так и в помещениях.

Проверяют паспорта, телефоны. Если паспорт гражданина оказывается украинским, то документ уничтожают и заставляют оформлять российский.

Кроме того, оккупанты заставляют менять и другие документы: водительское удостоверение, бумаги на движимое и недвижимое имущество.

Темы: ЗАЭСоккупацияРосcия
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