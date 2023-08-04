Оккупанты заставляют работников ЗАЭС получать паспорта РФ – штаб
Пятница, 4 августа 2023, 07:30
Во временно оккупированном Энергодаре захватчики заставляют работников ЗАЭС получать российские паспорта.
Источник: Генштаб
Дословно: "Во временно захваченном российскими войсками Энергодаре, для продолжения работы на Запорожской АЭС, оккупанты заставляют персонал станции оформлять российские паспорта, угрожая репрессиями".
Детали: По данным штаба, в городе оккупационные войска РФ проводят регулярные обыски местных жителей как на улицах, так и в помещениях.
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Проверяют паспорта, телефоны. Если паспорт гражданина оказывается украинским, то документ уничтожают и заставляют оформлять российский.
Кроме того, оккупанты заставляют менять и другие документы: водительское удостоверение, бумаги на движимое и недвижимое имущество.