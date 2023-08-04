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Росія хоче придбати у Північної Кореї артилерійські снаряди – Білий дім

"Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 01:20
Росія хоче придбати у Північної Кореї артилерійські снаряди – Білий дім
Джон Кірбі, фото: Getty Images

За розвідданими Сполучених Штатів, Росія пробує розширити військову взаємодію з Північною Кореєю та придбати у неї партію снарядів для використання в війні проти України.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Інформація, отримана нами, вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР, зокрема, шляхом продажу (Північною Кореєю – ред.) артилерійських снарядів Росії".

Деталі: За словами Кірбі, у Вашингтоні пов’язують останній візит російського міністра оборони Сергія Шойгу до Північної Кореї з намагання РФ переконати Пхеньян продати боєприпаси для їх використання у війні проти України.

У цьому зв’язку представник Білого дому наголосив, що будь-які угоди між Москвою і Пхеньяном щодо поставок зброї прямо порушуватимуть низку резолюцій Ради Безпеки ООН.

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать докладати зусиль, аби виявити і завадити будь-яким спробам РФ придбати боєприпаси у Північної Кореї чи будь-якої іншої держави, готової підтримувати війну Кремля проти України.

Кірбі також зазначив, що це свідчить про те, наскільки Путін впав у відчай, а також наскільки тиск західних санкцій впливає на його військову машину, що він звертається за допомогою до таких країн як Північна Корея або Іран.

Передісторія:

  • У червні лідер КНДР Кім Чен Ин обіцяв "триматися за руки" з президентом Росії Владіміром Путіним і зміцнювати стратегічну співпрацю заради спільної мети – побудови потужної країни.
  • Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.

Теми: РосіяПівнічна Кореязброя
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