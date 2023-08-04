Окупанти примушують працівників ЗАЕС отримувати паспорти РФ – штаб

В тимчасово окупованому Енергодарі загарбники примушують працівників ЗАЕС отримувати російські паспорти.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У тимчасово захопленому російськими військами Енергодарі, для продовження роботи на Запорізькій АЕС, окупанти змушують персонал станції оформляти російські паспорти, погрожуючи репресіями".

Деталі: За даними штабу, у місті окупаційні війська РФ проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в помешканнях.

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Перевіряють паспорти, телефони. Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то документ знищують і змушують оформляти російський.

Крім того, окупанти примушують змінювати й інші документи: посвідчення водія, папери на рухоме та нерухоме майно.