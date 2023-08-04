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Суд в США избрал меру пресечения Трампу

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 08:11
Суд в США избрал меру пресечения Трампу
Дональд Трамп. Фото c Facebook

Экс-президент США Дональд Трамп не признал себя виновным в обвинениях относительно его попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года, суд решил не брать его под стражу. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: По решению суда экс-президента отпустили, поскольку прокуроры не добиваются взятия Трампа под стражу до начала судебного процесса.

Мера пресечения запрещает Трампу разглашать факты по делу. Также экс-президент США должен появляться в суде для дачи показаний после вызова.

Следующее слушание по делу назначено на 28 августа, всего через 5 дней после первых республиканских президентских праймериз.

В начале августа Трампу объявили обвинения по делу о штурме Капитолия.

Трампу выдвигают четыре пункта обвинений:

  • заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов;
  • заговор с целью препятствования официальному расследованию;
  • препятствование и попытка препятствования официальному расследованию;
  • заговор с целью нарушения прав.

Сам Трамп утверждает, что ему может грозить до 561 года заключения после того, как Министерство юстиции США выдвинуло ему обвинения в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года.

Читайте также объяснение "ЕП" о том, что грозит экс-президенту США по обвинениям о штурме Капитолия.

Темы: ТрампСШАсуд
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