Суд в США избрал меру пресечения Трампу
Экс-президент США Дональд Трамп не признал себя виновным в обвинениях относительно его попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года, суд решил не брать его под стражу.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN
Детали: По решению суда экс-президента отпустили, поскольку прокуроры не добиваются взятия Трампа под стражу до начала судебного процесса.
Мера пресечения запрещает Трампу разглашать факты по делу. Также экс-президент США должен появляться в суде для дачи показаний после вызова.
Следующее слушание по делу назначено на 28 августа, всего через 5 дней после первых республиканских президентских праймериз.
В начале августа Трампу объявили обвинения по делу о штурме Капитолия.
Трампу выдвигают четыре пункта обвинений:
- заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов;
- заговор с целью препятствования официальному расследованию;
- препятствование и попытка препятствования официальному расследованию;
- заговор с целью нарушения прав.
Сам Трамп утверждает, что ему может грозить до 561 года заключения после того, как Министерство юстиции США выдвинуло ему обвинения в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года.
Читайте также объяснение "ЕП" о том, что грозит экс-президенту США по обвинениям о штурме Капитолия.