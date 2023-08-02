Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия

Федеральное большое жюри присяжных выдвинуло бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по четырем уголовным пунктам в рамках расследования специального прокурора Джека Смита относительно попыток отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к нападению на Капитолий 6 января 2021 года.

Источник: CNN

Детали: Сообщается, что Трампу предъявлены обвинения по четырем статьям: "заговор с целью обмана Соединенных Штатов", "заговор с целью препятствования официальному расследованию", "препятствование и попытка препятствования официальному расследованию", "заговор против прав граждан".

"Вскоре после дня выборов ответчик также прибегнул к незаконным средствам, чтобы уменьшить количество законных голосов и подорвать результаты выборов", – говорится в обвинительном заключении.

CNN пишет, что "последнее дело против Трампа считается самой серьезной изменой бывшего президента своим конституционным обязанностям, когда его усилия, направленные на то, чтобы остаться в Белом доме после проигрыша на выборах 2020 года, имели целью подорвать демократию США и давнюю американскую традицию мирной передачи президентской власти".

Издание отмечает, что заговор с целью отмены выборов 2020 года в США разрушил президентские нормы и завершился немыслимым нападением на Капитолий 6 января, когда Конгресс собирался на заседание, чтобы утвердить победу президента Джо Байдена. Еще до этого Трамп начал беспрецедентную кампанию давления на работников избирательных комиссий Штатов, законодателей, чиновников Министерства юстиции и даже вице-президента Майка Пенса, чтобы убедить их признать результаты выборов 2020 года недействительными.

Сообщается, что Трампа вызвали в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, куда он должен явиться 3 августа.

CNN пишет, что в дело включены шесть соучастников сговора с Трампом. Среди них - четыре неназванных адвоката, которые якобы помогали Трампу в его попытках подорвать результаты выборов 2020 года. Также включен один неназванный чиновник Министерства юстиции, который "пытался использовать Министерство юстиции для открытия фиктивных расследований преступлений на выборах и влиять на законодательные органы штатов с помощью заведомо ложных заявлений о фальсификации выборов". Спецпрокурор Смит также упоминает в обвинении неназванного "политического консультанта, который помог реализовать план представления фальсифицированных списков кандидатов в президенты, чтобы помешать процедуре сертификации".

"Выдвижение Смитом обвинений станет проверкой, сможет ли система уголовного правосудия быть использована для привлечения Трампа к ответственности за его поведение после выборов после того, как он был оправдан в судебном процессе по импичменту, связанном с его действиями в тот день", – добавляет издание.

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