В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

Оползень сошел в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача в Грузии, в результате чего погибли по меньшей мере 6 человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online"

Детали: Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что по состоянию на утро 4 августа в результате стихии погибли 6 человек − тела двух погибших обнаружили накануне, еще о четырех жертвах стало известно утром.

Спасатели эвакуировали из зоны оползня 210 человек.

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Грузинский "Первый канал" отмечает, что в зоне стихийного бедствия уже вторые сутки непрерывно продолжается поисково-спасательная операция, к которой привлечены около 400 пожарных-спасателей и сотрудников различных подразделений МВД.

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С 06:00 4 августа к спасательным мероприятиям были привлечены два вертолета пограничной службы.

По словам министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе, до сих пор в зоне стихии не удается связаться с 35 людьми.

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По данным портала "Новости Грузия", оползень сошел 3 августа около 15:15. В регионе повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями.

Несколько человек прошлой ночью были обнаружены спасателями в лесу – они сами смогли укрыться в безопасном месте. Также установлено местонахождение группы геодезистов, которых не могли найти после оползня.

Спасателям все еще не удается пробиться в зону коттеджей, которая оказалась в эпицентре оползня.

"Там, где были коттеджи, уже фактически ничего нет... Спасатели не могут пройти, они проваливаются", – сказали в штабе.

По словам спасателей, если бы оползень сошел ночью или рано утром – количество жертв было бы гораздо больше. Днем значительная часть людей покинули коттеджи и отправились на прогулку в ближайший лес, что их и спасло.

Напомним, в конце июля на греческом острове Родос из-за масштабных пожаров пришлось эвакуировать около 20 тысяч местных жителей и туристов. На острове объявляли чрезвычайное положение.

Только в течение одних суток 29 июля в Греции одновременно тушили более 50 лесных пожаров.