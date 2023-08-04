Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 10:50
В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести
Фото Mtavari.tv

Оползень сошел в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача в Грузии, в результате чего погибли по меньшей мере 6 человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online"

Детали: Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что по состоянию на утро 4 августа в результате стихии погибли 6 человек − тела двух погибших обнаружили накануне, еще о четырех жертвах стало известно утром.

Спасатели эвакуировали из зоны оползня 210 человек.

Грузинский "Первый канал" отмечает, что в зоне стихийного бедствия уже вторые сутки непрерывно продолжается поисково-спасательная операция, к которой привлечены около 400 пожарных-спасателей и сотрудников различных подразделений МВД. 

 
Фото Новости ГРузия 

С 06:00 4 августа к спасательным мероприятиям были привлечены два вертолета пограничной службы.

По словам министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе, до сих пор в зоне стихии не удается связаться с 35 людьми. 

 
Фото ITV.Ge

По данным портала "Новости Грузия", оползень сошел 3 августа около 15:15. В регионе повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями.

Несколько человек прошлой ночью были обнаружены спасателями в лесу – они сами смогли укрыться в безопасном месте. Также установлено местонахождение группы геодезистов, которых не могли найти после оползня.

Спасателям все еще не удается пробиться в зону коттеджей, которая оказалась в эпицентре оползня.

"Там, где были коттеджи, уже фактически ничего нет... Спасатели не могут пройти, они проваливаются", – сказали в штабе.

По словам спасателей, если бы оползень сошел ночью или рано утром – количество жертв было бы гораздо больше. Днем значительная часть людей покинули коттеджи и отправились на прогулку в ближайший лес, что их и спасло.

Напомним, в конце июля на греческом острове Родос из-за масштабных пожаров пришлось эвакуировать около 20 тысяч местных жителей и туристов. На острове объявляли чрезвычайное положение.

Только в течение одних суток 29 июля в Греции одновременно тушили более 50 лесных пожаров.

Темы: Грузиястихийное бедствиежертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Грузия
Грузия ограничила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию
В Грузии отпустили украинку, которую задержали после акции против российского лайнера
Украинку, задержанную на акции против российского лайнера в Батуми, обвиняют в хулиганстве
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: