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В Грузии отпустили украинку, которую задержали после акции против российского лайнера

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 21:46

Украинка Марина Чобанян во вторник вышла из следственного изолятора в Грузии, где ее задержали по обвинению в неповиновении полиции и мелком хулиганстве.

Источник: "Европейская правда", которая ссылается на представителя украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко

Детали: Как сообщалось, Чобанян инкриминируют нарушение статей 166 и 173 кодекса об административных правонарушениях Грузии – о мелком хулиганстве и о неповиновении полиции. 37-летняя украинка находилась в изоляторе временного содержания в Озургети.

По данным грузинских СМИ, суд над украинкой должен состояться 7 августа.

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Ранее сообщалось, что грузинские правоохранители отпустили другого задержанного во время протестов украинца Дмитрия Закревского.

Лайнер Astoria Grande во второй раз прибыл в Батуми утром в понедельник, 31 июля. Из-за прибытия корабля на акцию протеста в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты.

Среди пассажиров лайнера – звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина.

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Позже стало известно, что лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в грузинский порт Батуми, где российских туристов дважды встретили протестами.

  

Темы: ГрузияУкраина
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