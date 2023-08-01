Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Грузии отпустили украинку, которую задержали после акции против российского лайнера

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 21:46

Украинка Марина Чобанян во вторник вышла из следственного изолятора в Грузии, где ее задержали по обвинению в неповиновении полиции и мелком хулиганстве.

Источник: "Европейская правда", которая ссылается на представителя украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко

Детали: Как сообщалось, Чобанян инкриминируют нарушение статей 166 и 173 кодекса об административных правонарушениях Грузии – о мелком хулиганстве и о неповиновении полиции. 37-летняя украинка находилась в изоляторе временного содержания в Озургети.

По данным грузинских СМИ, суд над украинкой должен состояться 7 августа.

Ранее сообщалось, что грузинские правоохранители отпустили другого задержанного во время протестов украинца Дмитрия Закревского.

Лайнер Astoria Grande во второй раз прибыл в Батуми утром в понедельник, 31 июля. Из-за прибытия корабля на акцию протеста в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты.

Среди пассажиров лайнера – звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина.

Позже стало известно, что лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в грузинский порт Батуми, где российских туристов дважды встретили протестами.

  

Темы: ГрузияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Грузия
Украинку, задержанную на акции против российского лайнера в Батуми, обвиняют в хулиганстве
СМИ: Задержанной в Батуми украинке стало плохо в изоляторе
"Круизный десант" РФ в Батуми: автобус с россиянами забросали бутылками, задержали украинку
Последние новости
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
Все новости...
Реклама: