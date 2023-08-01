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Украинку, задержанную на акции против российского лайнера в Батуми, обвиняют в хулиганстве

"Украинская правда", "Европейская правда"Вторник, 1 августа 2023, 17:58
Украинку, задержанную на акции против российского лайнера в Батуми, обвиняют в хулиганстве
ФОТО: BATUMELEBI.GE

Украинку, задержанную на акции против прибытия в Батуми лайнера с российскими туристами, обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

Источник: "Европейская правда"; "Радио Свобода" со ссылкой в комментарии сообщила адвокат задержанной Марины Чобанян Нино Иремадзе

Детали: По ее словам, Чобанян выдвигают нарушения статей 166 и 173 кодекса об административных правонарушениях Грузии – о мелком хулиганстве и о неповиновении полиции.

37-летняя украинка находится в изоляторе временного содержания в Озургети. Адвокату Марина Чобанян сказала, что не препятствовала действиям правоохранителей и что против нее применили физическую силу.

По словам Иремадзе, Марина Чобанян только снимала акцию протеста.

Адвокат виделась с украинкой в изоляторе, однако возможности идентифицировать применение физической силы не было.

Почетный консул Украины в Батуми Ростом Накашидзе сообщил проекту Радио Свобода "Эхо Кавказа", что он пока не смог встретиться с задержанной.

Напомним, во вторник стало известно еще об одном гражданине Украины, задержанном на акции 31 июля, когда грузины и граждане других стран протестовали против захода в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.

Среди его пассажиров были звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина.

Позже стало известно, что лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в грузинский порт Батуми, где российских туристов дважды встретили протестами.

Темы: ГрузияРосcия
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