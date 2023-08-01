Украинку, задержанную на акции против российского лайнера в Батуми, обвиняют в хулиганстве
Украинку, задержанную на акции против прибытия в Батуми лайнера с российскими туристами, обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.
Источник: "Европейская правда"; "Радио Свобода" со ссылкой в комментарии сообщила адвокат задержанной Марины Чобанян Нино Иремадзе
Детали: По ее словам, Чобанян выдвигают нарушения статей 166 и 173 кодекса об административных правонарушениях Грузии – о мелком хулиганстве и о неповиновении полиции.
37-летняя украинка находится в изоляторе временного содержания в Озургети. Адвокату Марина Чобанян сказала, что не препятствовала действиям правоохранителей и что против нее применили физическую силу.
По словам Иремадзе, Марина Чобанян только снимала акцию протеста.
Адвокат виделась с украинкой в изоляторе, однако возможности идентифицировать применение физической силы не было.
Почетный консул Украины в Батуми Ростом Накашидзе сообщил проекту Радио Свобода "Эхо Кавказа", что он пока не смог встретиться с задержанной.
Напомним, во вторник стало известно еще об одном гражданине Украины, задержанном на акции 31 июля, когда грузины и граждане других стран протестовали против захода в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.
Среди его пассажиров были звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина.
Позже стало известно, что лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в грузинский порт Батуми, где российских туристов дважды встретили протестами.