СБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть

Служба безопасности задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области, который входил в близкое окружение экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы, за распространение информации о расположении ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Полтавской облпрокуратуры

Детали: СБУ сообщает, что для получения разведданных о дислокации украинских войск, депутат поселкового совета "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задачи на Донецком направлении.

Во время дистанционного общения с военными он выведывал у них подробную информацию о местах их базирования и возможного перемещения на линии фронта. Затем полученные сведения обозначал на электронных картах и публиковал их на собственной странице в Facebook, которую мониторили представители российских спецслужб.

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Прокуратура лишь сообщает, что депутат в июле "распространил информацию о расположении подразделения ВСУ с возможностью его идентификации на местности". Эта информация не размещалась в открытом доступе.

СБУ утверждает, что информацию депутата агрессор использовал для корректировки обстрелов позиций украинских защитников, в том числе из ствольной и реактивной артиллерии, в частности "Градов".

В то же время прокуратура сообщает, что мужчина обнародовал сведения, которые могли потенциально использоваться врагом.

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СБУ добавляет, что фигурант выкладывал в соцсети собственные комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ. Провокационные сообщения чиновника, как отмечает СБУ, неоднократно "подхватывали" российские телеканалы для подготовки фейковых сюжетов о войне в Украине.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения против основ национальной безопасности (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование. Депутату грозит до 8 лет лишения свободы.

Дословно СБУ: "Чиновник входил в близкое окружение экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы и до 24 февраля 2022 года неоднократно обращался к нему по решению деловых дел.

Проверяется информация о возможном сотрудничестве фигуранта с беглым нардепом Кивой после начала полномасштабного вторжения РФ".

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