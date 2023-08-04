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СБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 августа 2023, 11:45
СБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
фОТО СБУ

Служба безопасности задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области, который входил в близкое окружение экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы, за распространение информации о расположении ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Полтавской облпрокуратуры

Детали: СБУ сообщает, что для получения разведданных о дислокации украинских войск, депутат поселкового совета "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задачи на Донецком направлении.

Во время дистанционного общения с военными он выведывал у них подробную информацию о местах их базирования и возможного перемещения на линии фронта. Затем полученные сведения обозначал на электронных картах и публиковал их на собственной странице в Facebook, которую мониторили представители российских спецслужб.

Прокуратура лишь сообщает, что депутат в июле "распространил информацию о расположении подразделения ВСУ с возможностью его идентификации на местности". Эта информация не размещалась в открытом доступе.

СБУ утверждает, что информацию депутата агрессор использовал для корректировки обстрелов позиций украинских защитников, в том числе из ствольной и реактивной артиллерии, в частности "Градов".

В то же время прокуратура сообщает, что мужчина обнародовал сведения, которые могли потенциально использоваться врагом. 

СБУ добавляет, что фигурант выкладывал в соцсети собственные комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ. Провокационные сообщения чиновника, как отмечает СБУ, неоднократно "подхватывали" российские телеканалы для подготовки фейковых сюжетов о войне в Украине.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения против основ национальной безопасности (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование. Депутату грозит до 8 лет лишения свободы.

Дословно СБУ: "Чиновник входил в близкое окружение экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы и до 24 февраля 2022 года неоднократно обращался к нему по решению деловых дел.

Проверяется информация о возможном сотрудничестве фигуранта с беглым нардепом Кивой после начала полномасштабного вторжения РФ". 

Что предшествовало: 

  • Ночью 24 февраля Илья Кива, которого используют российские пропагандисты, из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, русские - это один народ".
  • Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата в марте прошлого года. 
  • Киве объявили подозрение по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена).

Темы: СБУпрокуратуравойнаКива
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