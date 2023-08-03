Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ говорит, что ликвидировала две "схемы для уклонистов" в военкоматах

Александр ШумилинЧетверг, 3 августа 2023, 17:35
СБУ говорит, что ликвидировала две схемы для уклонистов в военкоматах
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала в Ивано-Франковской и Черновицкой областях схемы, организованные должностными лицами военкоматов для нелегального выезда за пределы Украины граждан призывного возраста.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "За деньги они (должностные лица военкоматов – ред.) предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и в обход контрольно-пропускных пунктов на государственной границе.

Стоимость таких "услуг" составила 7,5 тыс. долларов США. Сумма зависела от выбранной "схемы" уклонения от призыва".

 
Фото: СБУ
 
Фото: СБУ

Детали: В Ивано-Франковской области к тюремному заключению приговорили экскеровника отдела одного из местных военкоматов, который продавал ухилянтам фальшивые справки военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья.

В Черновицкой области сообщили о подозрении должностному лицу одного из территориальных военкоматов и двум его сообщникам, которые "разрабатывали для своих клиентов скрытые маршруты для незаконного пересечения границы через так называемую "зеленку".

Темы: мобилизацияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
мобилизация
Оккупанты пополняют подразделения внутренних войск заключенными или подозреваемыми – штаб
РФ формирует новые подразделения, но этого недостаточно без усиления мобилизации - разведка Британии
Продавал справки для уклонистов: задержан работник военкомата на Полтавщине
Последние новости
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
Все новости...
Реклама: