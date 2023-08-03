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СБУ говорит, что ликвидировала две "схемы для уклонистов" в военкоматах

Александр ШумилинЧетверг, 3 августа 2023, 17:35
СБУ говорит, что ликвидировала две схемы для уклонистов в военкоматах
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала в Ивано-Франковской и Черновицкой областях схемы, организованные должностными лицами военкоматов для нелегального выезда за пределы Украины граждан призывного возраста.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "За деньги они (должностные лица военкоматов – ред.) предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и в обход контрольно-пропускных пунктов на государственной границе.

Стоимость таких "услуг" составила 7,5 тыс. долларов США. Сумма зависела от выбранной "схемы" уклонения от призыва".

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Фото: СБУ
 
Фото: СБУ

Детали: В Ивано-Франковской области к тюремному заключению приговорили экскеровника отдела одного из местных военкоматов, который продавал ухилянтам фальшивые справки военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья.

В Черновицкой области сообщили о подозрении должностному лицу одного из территориальных военкоматов и двум его сообщникам, которые "разрабатывали для своих клиентов скрытые маршруты для незаконного пересечения границы через так называемую "зеленку".

Темы: мобилизацияСБУ
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