СБУ говорит, что ликвидировала две "схемы для уклонистов" в военкоматах

Служба безопасности Украины ликвидировала в Ивано-Франковской и Черновицкой областях схемы, организованные должностными лицами военкоматов для нелегального выезда за пределы Украины граждан призывного возраста.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "За деньги они (должностные лица военкоматов – ред.) предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и в обход контрольно-пропускных пунктов на государственной границе.

Стоимость таких "услуг" составила 7,5 тыс. долларов США. Сумма зависела от выбранной "схемы" уклонения от призыва".

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Детали: В Ивано-Франковской области к тюремному заключению приговорили экскеровника отдела одного из местных военкоматов, который продавал ухилянтам фальшивые справки военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья.

В Черновицкой области сообщили о подозрении должностному лицу одного из территориальных военкоматов и двум его сообщникам, которые "разрабатывали для своих клиентов скрытые маршруты для незаконного пересечения границы через так называемую "зеленку".