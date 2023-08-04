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СБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 серпня 2023, 11:45
СБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
фОТО СБУ

Служба безпеки затримала депутата однієї із селищних рад Полтавської області, який входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви, за поширення інформації про розташування ЗСУ.

Джерело: пресслужба СБУ,  пресслужба Полтавської облпрокуратури

Деталі: СБУ повідомляє, що для отримання розвідданих про дислокацію українських військ, депутат селищної ради "в темну" використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку.

Під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту.

Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Facebook, яку моніторили представники російських спецслужб.

Прокуратура лише повідомляє, що депутат у липні "поширив інформацію про розташування підрозділу ЗСУ з можливістю його ідентифікації на місцевості". Ця інформація не розміщувалася у відкритому доступі.

СБУ стверджує, що інформацію депутата агресор використовував для коригування обстрілів позицій українських захисників, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема "Градів".

Водночас прокуратура повідомляє, що чоловік оприлюднив відомості, які могли потенційно використовуватися ворогом. 

СБУ додає, що фігурант викладав у соцмережі власні коментарі, в яких намагався дискредитувати командний склад підрозділів ЗСУ.

Провокаційні дописи посадовця, як зазначає СБУ,  неодноразово "підхоплювали" російські телеканали для підготовки фейкових сюжетів про війну в Україні.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення проти основ національної безпеки (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування. Депутату загрожує до 8 років позбавлення волі.

Дослівно СБУ: "Посадовець входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви і до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ.

Перевіряється інформація про можливу співпрацю фігуранта з нардепом-втікачем Кивою після початку повномасштабного вторгнення РФ". 

Що передувало: 

  • Уночі 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
  • Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандату народного депутата у березні минулого року. 
  •  Киві оголосили підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) та ст. 111 (державна зрада). 

Теми: СБУпрокуратуравійнаКива
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