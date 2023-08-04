СБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу

Служба безпеки затримала депутата однієї із селищних рад Полтавської області, який входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви, за поширення інформації про розташування ЗСУ.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Полтавської облпрокуратури

Деталі: СБУ повідомляє, що для отримання розвідданих про дислокацію українських військ, депутат селищної ради "в темну" використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку.

Під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту.

Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Facebook, яку моніторили представники російських спецслужб.

Прокуратура лише повідомляє, що депутат у липні "поширив інформацію про розташування підрозділу ЗСУ з можливістю його ідентифікації на місцевості". Ця інформація не розміщувалася у відкритому доступі.

СБУ стверджує, що інформацію депутата агресор використовував для коригування обстрілів позицій українських захисників, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема "Градів".

Водночас прокуратура повідомляє, що чоловік оприлюднив відомості, які могли потенційно використовуватися ворогом.

СБУ додає, що фігурант викладав у соцмережі власні коментарі, в яких намагався дискредитувати командний склад підрозділів ЗСУ.

Провокаційні дописи посадовця, як зазначає СБУ, неодноразово "підхоплювали" російські телеканали для підготовки фейкових сюжетів про війну в Україні.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення проти основ національної безпеки (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування. Депутату загрожує до 8 років позбавлення волі.

Дослівно СБУ: "Посадовець входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви і до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ.

Перевіряється інформація про можливу співпрацю фігуранта з нардепом-втікачем Кивою після початку повномасштабного вторгнення РФ".

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