СБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
Служба безпеки затримала депутата однієї із селищних рад Полтавської області, який входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви, за поширення інформації про розташування ЗСУ.
Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Полтавської облпрокуратури
Деталі: СБУ повідомляє, що для отримання розвідданих про дислокацію українських військ, депутат селищної ради "в темну" використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку.
Під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту.
Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Facebook, яку моніторили представники російських спецслужб.
Прокуратура лише повідомляє, що депутат у липні "поширив інформацію про розташування підрозділу ЗСУ з можливістю його ідентифікації на місцевості". Ця інформація не розміщувалася у відкритому доступі.
СБУ стверджує, що інформацію депутата агресор використовував для коригування обстрілів позицій українських захисників, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема "Градів".
Водночас прокуратура повідомляє, що чоловік оприлюднив відомості, які могли потенційно використовуватися ворогом.
СБУ додає, що фігурант викладав у соцмережі власні коментарі, в яких намагався дискредитувати командний склад підрозділів ЗСУ.
Провокаційні дописи посадовця, як зазначає СБУ, неодноразово "підхоплювали" російські телеканали для підготовки фейкових сюжетів про війну в Україні.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення проти основ національної безпеки (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування. Депутату загрожує до 8 років позбавлення волі.
Дослівно СБУ: "Посадовець входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви і до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ.
Перевіряється інформація про можливу співпрацю фігуранта з нардепом-втікачем Кивою після початку повномасштабного вторгнення РФ".
Що передувало:
- Уночі 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
- Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандату народного депутата у березні минулого року.
- Киві оголосили підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) та ст. 111 (державна зрада).