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Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк

Ирина БалачукПятница, 4 августа 2023, 12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
Поврежденная оккупантами портовая инфраструктура. Фото спикера ОК "Юг" Владислава Назарова

Украина перепрофилирует работу Воздушной обороны, чтобы усилить защиту портовой инфраструктуры и иметь возможность отражать российские атаки, заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Источник: Гуменюк в эфире Радио Свобода

Прямая речь Гуменюк: "То, что касается будущей защиты, мы продолжаем работу по перепрофилированию противовоздушной обороны. Продолжаются работы на всех уровнях, в том числе и с международными партнерами для того, чтобы усилить нас технически средствами воздушной противоракетной обороны, которые будут способны противодействовать тем видам вооружения, которые враг применяет на этом направлении".

Детали: Она также сообщила, что с момента завершения зерновой сделки россияне уже 7 раз атаковали портовую инфраструктуру юга Украины.

В то же время Гуменюк отметила, что все украинские порты сейчас готовы отгружать зерно в рамках "зерновой инициативы", если этот вопрос будет решен политически.

Темы: ПВОпортывойназерно
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