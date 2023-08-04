Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк

Україна перепрофільовує роботу Повітряної оборони, щоб посилити захист портової інфраструктури і мати можливість відбивати російські атаки, заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Джерело: Гуменюк в етері Радіо Свобода

Пряма мова Гуменюк: "Те, що стосується майбутнього захисту, ми продовжуємо роботу з перепрофілювання протиповітряної оборони. Продовжуються роботи на всіх рівнях, в тому числі і з міжнародними партнерами для того, щоб посилити нас технічно засобами повітряної протиракетної оборони, які будуть здатні протидіяти тим видам озброєння, які ворог застосовує на цьому напрямку".

Деталі: Вона також повідомила, що з моменту завершення зернової угоди росіяни уже 7 разів актували портову інфраструктуру півдня України.

Реклама:

Водночас Гуменюк наголосила, що усі українські порти нині готові відвантажувати зерно у рамках "зернової ініціативи", якщо це питання буде вирішене політично.