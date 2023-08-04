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Депутаты РФ обещают Путину пересесть на "Лады", "Волги" и "Москвичи"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 августа 2023, 14:40
Депутаты РФ обещают Путину пересесть на Лады, Волги и Москвичи
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ. ФОТО ASPI.COM.UA

В Государственной Думе России сообщили, что поддерживают решение Владимира Путина об использовании "отечественных авто" чиновниками. 

Источник: пресс-служба Госдумы РФ со ссылкой на заявление председателя ГД Вячеслава Володина 

Детали: В ходе обсуждения решение Путина "поддержали все депутаты". Володин утверждает, что они договорились об использовании автомобилей "Москвич", "Лада", "Аурус". Также, по его словам, вскоре начнется выпуск "Волги", и депутаты "планируют востребовать" и ее.

Он утверждает, что только отечественные автомобили будут использоваться с сентября.

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Что предшествовало:

  • В четверг Путин призвал отрегулировать российское законодательство так, чтобы госструктуры и чиновники могли пользоваться исключительно отечественными автомобилями.

Напомним:

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Темы: РосcияПутинавто
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