Депутаты РФ обещают Путину пересесть на "Лады", "Волги" и "Москвичи"

В Государственной Думе России сообщили, что поддерживают решение Владимира Путина об использовании "отечественных авто" чиновниками.

Источник: пресс-служба Госдумы РФ со ссылкой на заявление председателя ГД Вячеслава Володина

Детали: В ходе обсуждения решение Путина "поддержали все депутаты". Володин утверждает, что они договорились об использовании автомобилей "Москвич", "Лада", "Аурус". Также, по его словам, вскоре начнется выпуск "Волги", и депутаты "планируют востребовать" и ее.

Он утверждает, что только отечественные автомобили будут использоваться с сентября.

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Что предшествовало:

В четверг Путин призвал отрегулировать российское законодательство так, чтобы госструктуры и чиновники могли пользоваться исключительно отечественными автомобилями.

Напомним:

У самого Путина, согласно рассекречиванию команды Алексея Навального, есть роскошный дворец под Геленджиком. О тайном состоянии президента РФ писали ряд СМИ.