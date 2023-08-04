Разведка Эстонии: Отсутствие успехов на фронте Россия компенсирует ударами дронов и ракет

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии считает, что российская оккупационная армия не способна совершить решительный прорыв украинской обороны на фронте, поэтому пытается истощить экономику и население Украины ударами дронов и ракет.

Источник: ERR со ссылкой на оперативную постройку эстонской разведки, передает "Европейская правда"

Детали: По данным эстонских разведчиков, из-за неспособности прорвать украинскую оборону РФ пытается истощить экономику и население Украины ударами дронов и ракет.

В сводке сообщается, что за последнюю неделю российские войска атаковали в основном на линии Купянск – Сватово – Кременная, в районе Бахмута и на рубеже Донецк – Авдеевка. Войска РФ достигли минимальных успехов.

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В то же время ВСУ добились ограниченных успехов под Бахмутом и на юге в районе Орехова Запорожской области и Большой Новоселки Донецкой области.

Кроме того, украинцы продолжают бить по важным логистическим объектам россиян с целью усложнения снабжения фронтовых частей.

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