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Разведка Эстонии: Отсутствие успехов на фронте Россия компенсирует ударами дронов и ракет

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 15:16
Разведка Эстонии: Отсутствие успехов на фронте Россия компенсирует ударами дронов и ракет
Фото: Getty Images

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии считает, что российская оккупационная армия не способна совершить решительный прорыв украинской обороны на фронте, поэтому пытается истощить экономику и население Украины ударами дронов и ракет.

ИсточникERR со ссылкой на оперативную постройку эстонской разведки, передает "Европейская правда"

Детали: По данным эстонских разведчиков, из-за неспособности прорвать украинскую оборону РФ пытается истощить экономику и население Украины ударами дронов и ракет.

В сводке сообщается, что за последнюю неделю российские войска атаковали в основном на линии Купянск – Сватово – Кременная, в районе Бахмута и на рубеже Донецк – Авдеевка. Войска РФ достигли минимальных успехов.

В то же время ВСУ добились ограниченных успехов под Бахмутом и на юге в районе Орехова Запорожской области и Большой Новоселки Донецкой области.

Кроме того, украинцы продолжают бить по важным логистическим объектам россиян с целью усложнения снабжения фронтовых частей.

Что предшествовало:

  • Накануне Министерство обороны Соединенных Штатов зафиксировало продвижение вперед ВСУ во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.
  • Перед этим начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии Ээро Ребо высказал мнение, что украинские войска не достигли быстрого успеха в контрнаступлении из-за того, что силы на поле боя равны.

Темы: ЭстонияУкраинаРосcиявойна
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