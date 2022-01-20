У Навального показали фото роскошного "дворца Путина"
Команда российского оппозиционера Алексея Навального в годовщину публикации видео о "дворце Путина" под Геленджиком опубликовала расследование с якобы реальными фото.
Источник: новое видео команды Навального
Детали: Исследователи утверждают, что пол тысячи фото им "прислали со стройки", однако они не объяснили, чем проверяли их подлинность.
Фотографии очень похожи на 3д-визуализацию, которая была в первом фильме. Исследователи сравнили несколько кадров (слева визуализация, справа реальные фото, - ред.).
В расследовании есть и роскошные спальни, и "частный стрип-клуб", и переговорная, и потайная комната отдыха, и вид из спальни Путина с видом на море, а также диваны и кресла, стоимостью по миллиону.
Эти фото - старые, до "ремонта", который начался сразу после обнародования первого видео год назад.
Предыстория:
- 19 января 2021 года, на следующий день после задержания Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о дворце якобы президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.
- По данным ФБК, дворец строили и содержат госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068 года.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на это, что ничего нового в видео не представлено: "эта тема была вброшена года 3-4 тому назад", но данное здание не является собственностью президента РФ. Песков также заверил, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется.
- Сам Путин также заверил, что дворец в Геленджике ему никогда не принадлежал.
- Московское ООО "Аэрокомплекс", которое поставляет аэропортам наземное оборудование, случайно подтвердило информацию из расследования Навального. На сайте фирмы упомянуты услуги для резиденций президента РФ, в том числе "Прасковеевка", а это ближайшее село к дворцу в Геленджике, которое также упоминается в расследовании Навального.