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У Навального показали фото роскошного "дворца Путина"

Четверг, 20 января 2022, 13:52
У Навального показали фото роскошного дворца Путина
фото с "дворца путина", команда навального

Команда российского оппозиционера Алексея Навального в годовщину публикации видео о "дворце Путина" под Геленджиком опубликовала расследование с якобы реальными фото.

Источник: новое видео команды Навального

Детали: Исследователи утверждают, что пол тысячи фото им "прислали со стройки", однако они не объяснили, чем проверяли их подлинность.

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Фотографии очень похожи на 3д-визуализацию, которая была в первом фильме. Исследователи сравнили несколько кадров (слева визуализация, справа реальные фото, - ред.).

 
 

В расследовании есть и роскошные спальни, и "частный стрип-клуб", и переговорная, и потайная комната отдыха, и вид из спальни Путина с видом на море, а также диваны и кресла, стоимостью по миллиону.

Эти фото - старые, до "ремонта", который начался сразу после обнародования первого видео год назад.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 19 января 2021 года, на следующий день после задержания Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о дворце якобы президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.
  • По данным ФБК, дворец строили и содержат госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068 года.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на это, что ничего нового в видео не представлено:  "эта тема была вброшена года 3-4 тому назад", но данное здание не является собственностью президента РФ. Песков также заверил, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется.
  • Сам Путин также заверил, что дворец в Геленджике ему никогда не принадлежал.
  • Московское ООО "Аэрокомплекс", которое поставляет аэропортам наземное оборудование, случайно подтвердило информацию из расследования Навального. На сайте фирмы упомянуты услуги для резиденций президента РФ, в том числе "Прасковеевка", а это ближайшее село к дворцу в Геленджике, которое также упоминается в расследовании Навального.

Украинская правда
Темы: НавальныйПутинроскошьРосcия
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