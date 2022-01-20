У Навального показали фото роскошного "дворца Путина"

Команда российского оппозиционера Алексея Навального в годовщину публикации видео о "дворце Путина" под Геленджиком опубликовала расследование с якобы реальными фото.

Источник: новое видео команды Навального

Детали: Исследователи утверждают, что пол тысячи фото им "прислали со стройки", однако они не объяснили, чем проверяли их подлинность.

Фотографии очень похожи на 3д-визуализацию, которая была в первом фильме. Исследователи сравнили несколько кадров (слева визуализация, справа реальные фото, - ред.).

В расследовании есть и роскошные спальни, и "частный стрип-клуб", и переговорная, и потайная комната отдыха, и вид из спальни Путина с видом на море, а также диваны и кресла, стоимостью по миллиону.

Эти фото - старые, до "ремонта", который начался сразу после обнародования первого видео год назад.

Предыстория: