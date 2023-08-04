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Больше всего сил россияне сконцентрировали на Купянском направлении – Маляр

Алена МазуренкоПятница, 4 августа 2023, 23:36
Больше всего сил россияне сконцентрировали на Купянском направлении – Маляр
ФОТО: АРМІЯINFORM

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что сейчас больше всего сил российские оккупанты сконцентрировали на Купянском направлении.

Источник: Маляр в эфире телемарафона

Прямая речь: "Больше всего сейчас их сил сконцентрировано на Купянском направлении. И они, кстати, одной из своих задач поставили возвращение территорий, которые мы освобождали осенью. И для них сейчас это важно и с моральной точки зрения, и с военной".

Детали: По словам Маляр, сейчас россияне бросают огромные силы на Бахмутское направление: "Мы всегда говорили о движении вперед по флангам вокруг Бахмута, потому что нам важно было занять господствующие высоты. И по южному флангу мы медленно, но вместе с тем настойчиво и уверенно, продвигаемся вперед".

Что касается северного фланга, то там, по словам заместителя министра, враг атакует и пытается забрать те высоты, которые ВСУ уже взяли под контроль. Маляр добавила, что идут очень ожесточенные бои.

Отвечая на вопрос о ночных взрывах в Крыму в районе Феодосии, она сказала, что в Минобороны следят за ситуацией на временно оккупированных территориях: "Та нестабильность, которая там происходит, она абсолютно прогнозируемая, потому что идет война и наши стратегические планы - это все-таки освободить все наши территории".

Темы: войнаМинобороны
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