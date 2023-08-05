Еще более 600 россиян уничтожены на фронте
Суббота, 5 августа 2023, 08:23
Вооруженные силы убили еще 620 оккупантов, уничтожили 4 танка и 32 артиллерийские системы.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 249110 (+620) человек ликвидировано,
- танков - 4232 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 8251 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 4943 (+32) ед,
- РСЗО - 704 (+0) ед,
- средства ПВО - 466 (+0) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4116 (+12),
- крылатые ракеты - 1347 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7422 (+30) ед,
- специальная техника - 730 (+6).
Данные уточняются.