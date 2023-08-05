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Еще более 600 россиян уничтожены на фронте

Роман ПетренкоСуббота, 5 августа 2023, 08:23
Еще более 600 россиян уничтожены на фронте
фото иллюстративное: генштаб

Вооруженные силы убили еще 620 оккупантов, уничтожили 4 танка и 32 артиллерийские системы.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 249110 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 4232 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8251 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 4943 (+32) ед,
  • РСЗО - 704 (+0) ед,
  • средства ПВО - 466 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4116 (+12),
  • крылатые ракеты - 1347 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7422 (+30) ед,
  • специальная техника - 730 (+6).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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