Еще один военком погорел на взятке: на этот раз на Полтавщине

Начальника Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали за получение взятки.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ

Дословно ОГП: "На получении неправомерной выгоды разоблачен начальник Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ч. 3 ст. 368 УК Украины)".

Детали: По данным следствия, полковник требовал и получил взятку за снятие с воинского учета транспортного средства одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность в Полтавской области.

СБУ добавляет, что задокументировала, что военком требовал 70 тысяч грн с владельца местного предприятия, которое занимается импортом авто на территорию Украины.

Взятка предназначалась за предоставление справок о снятии коммерческих транспортных средств с воинского учета. Этот документ необходим, чтобы переоформить автомобили в сервисных центрах МВД в условиях военного положения.

За деньги военком обещал не создавать искусственных препятствий в процессе снятия с учета 5 автомобилей.

СБУ установила, что чиновник регулярно требовал взятки с предпринимателей за такие "услуги".

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Что было ранее: Государственное бюро расследований задержало чиновника Киевской городской военной администрации, который за деньги помогал мужчинам выехать из Украины. Начальника Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали за получение взятки.

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