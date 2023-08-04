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Еще один военком погорел на взятке: на этот раз на Полтавщине

Ирина БалачукПятница, 4 августа 2023, 15:17
Еще один военком погорел на взятке: на этот раз на Полтавщине
Фото ОГП

Начальника Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали за получение взятки.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ

Дословно ОГП: "На получении неправомерной выгоды разоблачен начальник Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ч. 3 ст. 368 УК Украины)".

Детали: По данным следствия, полковник требовал и получил взятку за снятие с воинского учета транспортного средства одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность в Полтавской области.

СБУ добавляет, что задокументировала, что военком требовал 70 тысяч грн с владельца местного предприятия, которое занимается импортом авто на территорию Украины.

Взятка предназначалась за предоставление справок о снятии коммерческих транспортных средств с воинского учета. Этот документ необходим, чтобы переоформить автомобили в сервисных центрах МВД в условиях военного положения.

За деньги военком обещал не создавать искусственных препятствий в процессе снятия с учета 5 автомобилей.

СБУ установила, что чиновник регулярно требовал взятки с предпринимателей за такие "услуги".

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Что было ранее: Государственное бюро расследований задержало чиновника Киевской городской военной администрации, который за деньги помогал мужчинам выехать из Украины. Начальника Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали за получение взятки.

Предыстория:

  • Ранее правоохранители задержали руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Луцюка. В распоряжении УП также есть видео с телефона задержанного. На нем военком бьет своего подчиненного. Они разговаривают о наркотиках.
  • На Закарпатье правоохранители разоблачили руководителя районного территориального центра комплектования, у которого нашли символику РФ и выданные в России документы, и который заставлял подчиненных строить собственный дом.
  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • В июне Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова, а НАПК составило обоснованное заключение относительно незаконного обогащения Борисова на сумму 188 миллионов гривен. Также сообщалось, что Борисову сообщили о подозрении, но он исчез.

Темы: Офис генпрокурораПолтавская областьвзяткаВооруженные силы
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