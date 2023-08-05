За минувшие сутки произошло 36 боевых столкновений с врагом – сводка

В течение 4 августа между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 36 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

За прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Волфино и Константиновки Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности это Хреновка, Блешня, и Янжуловка Черниговской области; Казачье, Бояро-Лежачи, Кондратовка Сумской области и Казачья-Лопань, Малая Волчья, Амбарное и Бологовка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Шийковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Путниково, Фиголевка, Подолы и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Григорьевки и Серебрянки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районах Клещеевки и Курдюмовки. Враг нанес авиационные удары в районах Маркового, Клещеевки, Белой Горы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Предтечино, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки, Старомихайловки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковиевка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Благодатного. Нанес авиационные удары возле Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Благодатное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка в Донецкой области и Старомайорское и Левадное Запорожской области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия возле Новопокровки. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ольговское, Белогорье, Малая Токмачка, Новодаровка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Одрадокаменки и Дач. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Красный Маяк, Антоновка, Днепровское, Станислав и Херсон Херсон Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено 2 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.