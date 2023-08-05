Погибшая в Грузии украинка оказалась бывшей сценаристкой шоу "Ранок з Україною"
Суббота, 5 августа 2023, 17:43
В результате оползня на грузинском курорте в Шове погибла украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною" Алина Поликовская.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Детектор-медиа"
Детали: О гибели Поликовской стало известно от журналистки Ольги Артюшенко, у которой "ДМ" дополнительно взял комментарий.
В комментарии "Детектору медиа" Ольга уточнила, что тело погибшей опознали по некоторым личным вещам.
Поликовская отдыхала в Грузии с мужем и тремя детьми. Судьба других членов семьи неизвестна.
ДМ отмечает, что Алина Поликовская с 2019 года переехала в Нидерланды, к своему мужу. Перед тем она около 5 лет работала на телеканале "Украина".
Предыстория:
- На грузинском курорте в Шове в четверг произошел оползень, с тех пор в зоне стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. В настоящее время известно об уже 15 погибших.
- Днем 5 августа в МИД Украины сообщили, что среди погибших есть гражданка Украины. МИД в заявлении упоминает о поисках только одного ребенка погибшей.
- В связи с трагедией понедельник в Грузии объявили днем траура.