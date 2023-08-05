Погибшая в Грузии украинка оказалась бывшей сценаристкой шоу "Ранок з Україною"

В результате оползня на грузинском курорте в Шове погибла украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною" Алина Поликовская.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Детектор-медиа"

Детали: О гибели Поликовской стало известно от журналистки Ольги Артюшенко, у которой "ДМ" дополнительно взял комментарий.

Реклама:

В комментарии "Детектору медиа" Ольга уточнила, что тело погибшей опознали по некоторым личным вещам.

Поликовская отдыхала в Грузии с мужем и тремя детьми. Судьба других членов семьи неизвестна.

ДМ отмечает, что Алина Поликовская с 2019 года переехала в Нидерланды, к своему мужу. Перед тем она около 5 лет работала на телеканале "Украина".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: