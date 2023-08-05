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Погибшая в Грузии украинка оказалась бывшей сценаристкой шоу "Ранок з Україною"

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 5 августа 2023, 17:43
Погибшая в Грузии украинка оказалась бывшей сценаристкой шоу Ранок з Україною
Алина Поликовская, фото из Facebook Ольги Артюшенко

В результате оползня на грузинском курорте в Шове погибла украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною" Алина Поликовская.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Детектор-медиа"

Детали: О гибели Поликовской стало известно от журналистки Ольги Артюшенко, у которой "ДМ" дополнительно взял комментарий.

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В комментарии "Детектору медиа" Ольга уточнила, что тело погибшей опознали по некоторым личным вещам.

Поликовская отдыхала в Грузии с мужем и тремя детьми. Судьба других членов семьи неизвестна.

ДМ отмечает, что Алина Поликовская с 2019 года переехала в Нидерланды, к своему мужу. Перед тем она около 5 лет работала на телеканале "Украина".

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Предыстория:

  • На грузинском курорте в Шове в четверг произошел оползень, с тех пор в зоне стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. В настоящее время известно об уже 15 погибших.
  • Днем 5 августа в МИД Украины сообщили, что среди погибших есть гражданка Украины. МИД в заявлении упоминает о поисках только одного ребенка погибшей.
  • В связи с трагедией понедельник в Грузии объявили днем траура.

Темы: медиаГрузиястихийное бедствие
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