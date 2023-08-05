Загибла у Грузії українка виявилася колишньою сценаристкою шоу "Ранок з Україною"

Внаслідок зсуву ґрунту на грузинському курорті в Шові загинула українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Детектор-медіа"

Деталі: Про загибель Поліковської стало відомо від журналістки Ольги Артюшенко, у якої ДМ додатково взяв коментар.

У коментарі "Детектору медіа" Ольга уточнила, що тіло загиблої опізнали за деякими особистими речами.

Поліковська відпочивала в Грузії з чоловіком і трьома дітьми. Доля інших членів родини невідома.

ДМ зазначає, що Аліна Поліковська з 2019 року переїхала у Нідерланди, до свого чоловіка. Перед тим вона близько 5 років працювала на телеканалі "Україна".

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