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Загибла у Грузії українка виявилася колишньою сценаристкою шоу "Ранок з Україною"

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 17:43
Загибла у Грузії українка виявилася колишньою сценаристкою шоу Ранок з Україною
Аліна Поліковська, фото з Facebook Ольги Артюшенко

Внаслідок зсуву ґрунту на грузинському курорті в Шові загинула українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Детектор-медіа"

Деталі: Про загибель Поліковської стало відомо від журналістки Ольги Артюшенко, у якої ДМ додатково взяв коментар. 

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У коментарі "Детектору медіа" Ольга уточнила, що тіло загиблої опізнали за деякими особистими речами.  

Поліковська відпочивала в Грузії з чоловіком і трьома дітьми. Доля інших членів родини невідома. 

ДМ зазначає, що Аліна Поліковська з 2019 року переїхала у Нідерланди, до свого чоловіка. Перед тим вона близько 5 років працювала на телеканалі "Україна".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На грузинському курорті в Шові у четвер стався зсув ґрунту, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи. На цей час відомо про вже 15 загиблих. 
  • Вдень 5 серпня в МЗС України повідомили, що серед загиблих є громадянка України. МЗС у заяві згадує про пошуки лише однієї дитини загиблої.  
  • У зв'язку з трагедією понеділок у Грузії оголосили днем трауру. 

Теми: медіаГрузіястихійне лихо
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