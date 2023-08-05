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Президент обещает продолжить очистку власти: вспомнил военкомов и депутатов

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 21:42
Президент обещает продолжить очистку власти: вспомнил военкомов и депутатов
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский обещает на следующей неделе продолжение работы по очистке государственных институтов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "На следующей неделе будет продолжение нашей работы по очистке государственных институтов от тех, кто пытался перетянуть из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго, десятилетиями, ослабляли Украину.

Старых форматов в нашем государстве больше не будет – тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде.

Кем бы человек ни был – то ли "военкомом", то ли депутатом, то ли чиновником – каждый должен работать только ради государства. Так и будет".

Темы: Зеленскийвоинский учетВерховная Рада
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