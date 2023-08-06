В Хмельницкой области второй раз за ночь – взрывы: работают силы ПВО
Воскресенье, 6 августа 2023, 04:19
В Хмельницкой области второй раз за ночь на 6 августа прогремела серия взрывов, работают силы противовоздушной обороны.
Источник: Хмельницкая областная военная администрация в Telegram
Дословно: "В Хмельницкой области снова серия взрывов. Работает ПВО".
Детали: В ОВА призвали жителей области оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
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Около 01:30 6 августа в Хмельницкой области впервые за ночь прогремела серия взрывов, работала ПВО.
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