Киевское дерби с шестью голами: "Оболонь" дала бой "Динамо", но проиграла

В украинской футбольной Премьер-лиге состоялось первое киевское дерби сезона 2023/24, в котором "Динамо" обыграло "Оболонь" со счетом 4:2.

Источник: "Суспільне.Спорт"

Детали: В элитном дивизионе два киевских клуба представлены впервые с 2019 года. "Оболонь" в этом году повысилась в классе, заняв второе место в Первой лиге.

Впервые мяч оказался в воротах на 10-й минуте. Но взятие ворот форвардом "Оболони" Ростиславом Таранухой судьи отменили из-за положения вне игры.

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"Динамо" среагировало голом Владислава Ваната, уже третьим для нападающего в новом сезоне, на 17-й минуте. Мяч также проверялся арбитрами VAR, но был оставлен в силе.

После получаса игры юбилейным, первым после возвращения голом отметился Андрей Ярмоленко - реализовал первый пенальти в матче.

Заключительные минут первого тайма подарили еще два мяча от обеих команд: на реализованный Русланом Черненко стандарт (VAR просматривал эпизод из-за вероятного офсайда у Тараса Мороза) гости ответили точным ударом Виталия Буяльского после прострела с фланга.

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фото ФК "Динамо" из Twitter

После возобновления игры "Оболонь" воспользовалась еще одним стандартом: Даниил Карась после навеса со штрафного остался без опеки на дальней штанге.

Впоследствии "пивовары" сравняли счет - в третий раз поразил ворота "Динамо" Тарануха. Но и на этот раз VAR определил, что игрок находился в офсайде.

С 72-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Из-за двух желтых карточек в течение всего четырех минут с поля удалили Виталия Грушу.

Окончательный счет установил Ярмоленко. За 15 минут до окончания основного времени он реализовал свой второй пенальти в матче, назначенный за фол на Владиславе Ванати.

Команда Мирчи Луческу первой в новом сезоне одержала две победы в УПЛ. Промежуточную турнирную таблицу "Динамо" возглавило с отрывом от "Шахтера" в два очка.