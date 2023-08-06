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Артем Довбик перейшов до іспанської "Жирони"

Катерина ТищенкоНеділя, 6 серпня 2023, 18:53

Форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик перейшов до іспанської "Жирони", ставши одноклубником Віктора Циганкова.

Джерело: Суспільне спорт із посиланням на офіційний сайт клубу

Деталі: Контракт Довбика з "Жироною" розрахований на 5 років, до кінця сезону 2027/28.

За інформацією іспанського журналіста Ніла Сола, перехід Довбика обійшовся "Жироні" у 7 мільйонів євро.

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Таким чином, Довбик став найдорожчим футболістом в історії "Жирони".

Він – другий український легіонер "Жирони". На початку 2023 року клуб підсилився вінгером Віктором Циганковим, який провів за команду у другій частині сезону 19 матчів – забив три голи та віддав шість результативних передач.

Влітку Довбик перепідписав контракт з "Дніпром-1" до червня 2025-го. Минула угода форварда з клубом із Дніпра спливала у 2024-му, завдяки чому вже на початку січня футболіст отримував право підписати попередній контракт з будь-яким із клубів.

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Довбик розпочав сезон у "Дніпрі-1": взяв участь в обох поєдинках команди у кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Панатінаїкоса", забив один м'яч. Однак після матчу-відповіді відправився до Іспанії для проходження медогляду у "Жироні".

Теми: футбол
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