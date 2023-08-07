В Чаплинку привезли два грузовых автомобиля с трупами оккупантов – штаб

В морг Чаплинки с Херсонского направления привезли два грузовых автомобиля с трупами захватчиков.

Источник: Генштаб

Дословно: "Враг продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть.

Так, во временно захваченный населенный пункт Чаплинка Херсонской области, на территорию морга с Херсонского направления прибыло два грузовых автомобиля с телами военнослужащих армии РФ".

Детали: В штабе отмечают, что тела оккупантов были захоронены на двух локациях.