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На оккупированной Херсонщине россияне создали "школы" по фальсификации выборов – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 августа 2023, 04:52
На оккупированной Херсонщине россияне создали школы по фальсификации выборов – сопротивление
Иллюстративное фото с Getty Images

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне создали так называемые "школы молодого избирателя", которые, по данным сопротивления, имеют целью обучать подростков фальсификации избирательного процесса.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Россияне создали на временно оккупированных территориях Херсонщины "школы молодого избирателя", которые имеют целью подготовить старшеклассников к "выборам президента РФ".

В школах коллаборационисты из фейковых избирательных комиссий будут учить подростков фальсификации избирательного процесса. По факту задачей школ является подготовка "наблюдателей" на псевдовыборах в диктаторской стране".

Детали: По данным ЦНС, "обучение" в таких "школах" начнут в сентябре, планируется, что оно продлится до марта 2024 года.

Отвечает за процесс только что созданная "общественная палата", которая состоит из нескольких коллаборационистов, - добавляют в сопротивлении.

Напомним: The New York Times, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина переизберут на президентских выборах в следующем году с результатом более 90% голосов. Позже Песков заявил, что его неправильно поняли.

В июле "Медуза" писала, в Кремле решили, что на выборах 2024 года российский диктатор Владимир Путин должен набрать более 80%.

Темы: Херсонская областьоккупациявиборы
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