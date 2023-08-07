На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне создали так называемые "школы молодого избирателя", которые, по данным сопротивления, имеют целью обучать подростков фальсификации избирательного процесса.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Россияне создали на временно оккупированных территориях Херсонщины "школы молодого избирателя", которые имеют целью подготовить старшеклассников к "выборам президента РФ".

В школах коллаборационисты из фейковых избирательных комиссий будут учить подростков фальсификации избирательного процесса. По факту задачей школ является подготовка "наблюдателей" на псевдовыборах в диктаторской стране".

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Детали: По данным ЦНС, "обучение" в таких "школах" начнут в сентябре, планируется, что оно продлится до марта 2024 года.

Отвечает за процесс только что созданная "общественная палата", которая состоит из нескольких коллаборационистов, - добавляют в сопротивлении.

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