Россияне накрывают огнем Запорожскую область, на Луганщине разрушили до основания мост - ОВА

Запорожский край снова под ударами российских военных - за сутки 69 обстрелов по 24 населенным пунктам, также оккупанты били по Новолюбовскому мосту на Луганщине и разрушили его до основания.

Источник: отчеты ОВА

Запорожская: 69 обстрелов по 24 населенным пунктам - Запорожский край снова под ударами военных РФ.

За минувшие сутки враг совершил 61 артиллерийский обстрел по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Железнодорожного, Преображенки, Приютного, Новодаровки, Новоандреевки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Волшебного, Красного, Левадного, Темировки, Верхней Терсы, Щербаков, Степного, Пятихаток, Лобкового, Малых Щербаков, Каменского и Новоивановки. 3 авиационных удара получил Орехов, зафиксированы обстрелы из РСЗО по Темировке, Новодаровке, Малиновке, Гуляйпольскому и Лобковому.

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Поступило 15 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры. Прошло без пострадавших.

Луганщина: Враг нанес очередной авиационный удар по Белогоровке. По этому селу, а также в сторону Кузьминого, оккупанты открывали артиллерийский огонь.

За день по линии боевого соприкосновения вблизи с.Невское - 25 обстрелов. По Новолюбовскому мосту враг выпустил 20 снарядов. Мост разрушен до основания. Также разрушено дорожное полотно около моста.

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Черниговщина: за сутки - 5 обстрелов (42 взрыва). Враг использовал минометы, артиллерию по Новгород-Северской громаде (3 обстрела из миномета, 1 из артиллерии); по Городнянской громаде Черниговского района (1 обстрел из минометов).

Обошлось без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 2 обстрела. Зафиксировано 20 взрывов

Из РСЗО и минометов обстреляны 3 населенных пункта в Новослободской, Середино-Будской, Хотинской громадах.

Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня врагом был осуществлен 21 обстрел. Зафиксировано 139 взрывов.

Обстреляно 14 населенных пунктов в 7 громадах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Середино-Будской, Шалигинской, Эсманской, Новослободской.

Середино-Будская громада: минометный обстрел (4 взрыва), артиллерия (16 взрывов).

В результате обстрела повреждено хозяйственное здание.

Хотинская громада: минометный обстрел (5 взрывов); в результате обстрела повреждены два домохозяйства.

Днепропетровщина: этой ночью враг ударил по области ракетой. Взрыв прогремел в Покровской громаде Синельниковского района.

Возник пожар, который спасатели уже потушили. Другие последствия атаки выясняются.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

На утро российская армия обстреляла Мировскую громаду, что на Никопольщине. Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Харьковщина: вчера утром в результате удара по г. Харьков ракетой С-300 повреждено здание ремонтного цеха в Холодногорском районе, произошел пожар. Без пострадавших.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в частности Гурьев Казачок Богодуховского района, Стрелечья Харьковского района, Гатище Чугуевского района, Потихоново, Отрадное и Бологовка Купянского района.

На Купянском направлении наши воины успешно отбили атаки противника в районе восточнее Петропавловки. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Кондрашовка, Кучеровка, Купянск и Кисловка.

В результате удара управляемой авиабомбой по с. Петропавловка Купянского района повреждены здания фермерского хозяйства; горела ферма.

В результате артиллерийского обстрела г. Купянск произошло возгорание леса. Получил ранения 31-летний гражданский мужчина.

В результате обстрела с. Путниково Купянского района получила ранения женщина 61 года и ее 65-летний муж. Состояние мужчины легкое, женщина в состоянии средней тяжести.

В результате удара управляемой авиабомбой по с. Подолы Купянского района произошел лесной пожар, повреждено частное домовладение. Погибла женщина 57 лет. Мужчина 66 лет получил ранения и был госпитализирован. Состояние раненого тяжелое.

Донетчина: за прошедшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты области из артиллерии и РСЗО "Град". Под огнем - Авдеевка (жилой сектор, ЧАО "АКХЗ", предприятие "Микофуд"), жилые сектора городов Новоукраинка, Красногоровка.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: ночью 7 августа враг атаковал Херсон, российская армия продолжила крыть огнем дома херсонцев в центральной части города.

Ранена 93-летняя женщина. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали.

Утром оккупанты обстреляли жилой дом. У 8 жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одного маломобильного человека.

Во время тушения пожара, вызванного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.

Обстрелы утром продолжились. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины - контузия.

За сутки по области противник совершил 30 обстрелов (99 снарядов), из них по г. Херсон - 4 обстрела (12 снарядов).

Врагом попали в районы 14 населенных пунктов области; территорию дачного кооператива (г. Берислав)

К вечеру оккупанты обстреляли Ольговку. Один из снарядов попал во двор частного дома. Травмированы две женщины 77 и 73 лет; пострадавших госпитализировали.

Всего за сутки из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.