Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет

Ірина БалачукПонеділок, 7 серпня 2023, 14:45
Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет
Російський міністр оборони Сергій Шойгу під час візиту до КНДР. Фото РИА Новости

Хакери з Північної Кореї зламали комп'ютерні мережі російської корпорації "НПО Машинобудування", яка виробляє балістичні та крилаті ракети.

Джерело: Reuters

Дослівно видання: "Елітна група північнокорейських хакерів таємно проникала в комп'ютерні мережі одного з найбільших російських розробників ракет протягом щонайменше п'яти місяців минулого року, згідно з технічними даними, отриманими агентством Reuters, і аналізом, проведеним дослідниками в галузі безпеки".

Деталі: За даними Reuters, пов'язані з північнокорейським урядом групи кібершпигунів ScarCruft і Lazarus таємно встановлювали непомітні цифрові "чорні ходи" в системи НВО "Машинобудування", розташованого в підмосковному Реутові.  

Виданню не вдалося з'ясувати, чи були отримані які-небудь дані під час проникнення і яку інформацію могли переглянути.

За кілька місяців після злому Пхеньян оголосив про деякі досягнення у своїй програмі створення балістичних ракет, проте неясно, чи пов'язане це зі зломом.

Зазначається, що хакери мали доступ до мереж "НВО Машинобудування" з кінця 2021 до травня 2022 року.

Новини про злом з'явилися незабаром після поїздки міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Пхеньяну на 70-ту річницю Корейської війни, яка стала першим візитом міністра оборони Росії до Північної Кореї після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

НВО "Машинобудування", Посольство Росії у Вашингтоні, а також Представництво Північної Кореї при ООН у Нью-Йорку не відповіли на запити Reuters про коментар.

Теми: КНДРРосіяхакеризброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
КНДР
Хакери з КНДР пограбували проукраїнську компанію в Естонії: забрали десятки мільйонів доларів
США готові запровадити санкції проти КНДР за постачання зброї Росії
Шойгу поїхав до КНДР на тлі проблем Росії з озброєннями – Білий дім
Останні новини
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
Усі новини...
Реклама: