Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет

Російський міністр оборони Сергій Шойгу під час візиту до КНДР. Фото РИА Новости

Хакери з Північної Кореї зламали комп'ютерні мережі російської корпорації "НПО Машинобудування", яка виробляє балістичні та крилаті ракети.

Джерело: Reuters

Дослівно видання: "Елітна група північнокорейських хакерів таємно проникала в комп'ютерні мережі одного з найбільших російських розробників ракет протягом щонайменше п'яти місяців минулого року, згідно з технічними даними, отриманими агентством Reuters, і аналізом, проведеним дослідниками в галузі безпеки".

Деталі: За даними Reuters, пов'язані з північнокорейським урядом групи кібершпигунів ScarCruft і Lazarus таємно встановлювали непомітні цифрові "чорні ходи" в системи НВО "Машинобудування", розташованого в підмосковному Реутові.

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Виданню не вдалося з'ясувати, чи були отримані які-небудь дані під час проникнення і яку інформацію могли переглянути.

За кілька місяців після злому Пхеньян оголосив про деякі досягнення у своїй програмі створення балістичних ракет, проте неясно, чи пов'язане це зі зломом.

Зазначається, що хакери мали доступ до мереж "НВО Машинобудування" з кінця 2021 до травня 2022 року.

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Новини про злом з'явилися незабаром після поїздки міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Пхеньяну на 70-ту річницю Корейської війни, яка стала першим візитом міністра оборони Росії до Північної Кореї після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

НВО "Машинобудування", Посольство Росії у Вашингтоні, а також Представництво Північної Кореї при ООН у Нью-Йорку не відповіли на запити Reuters про коментар.