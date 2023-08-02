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Хакеры из КНДР ограбили проукраинскую компанию в Эстонии: забрали десятки миллионов долларов

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 19:25
Хакеры из КНДР ограбили проукраинскую компанию в Эстонии: забрали десятки миллионов долларов
Фото иллюстративное pixabay.com

Эстонская криптокомпания CoinsPaid заявила, что злоумышленники похитили у нее криптовалюту на сумму 37,3 миллиона долларов, в инциденте обвинили хакеров из Северной Кореи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию эстонского портала dv.ee 

Детали: По словам руководителя CoinsPaid Максима Крупишева, о взломе компания узнала в ночь на 22 июля. Работу сервиса приостановили более чем на сутки − убытки клиентов компания покрыла за свой счет.

CoinsPaid смогла отследить, что автором атаки была северокорейская Lazarus Group, которая стоит за рядом крупных цифровых ограблений последних лет.

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В фирме не исключают, что CoinsPaid выбрали в качестве цели в частности из-за украинского происхождения соучредителя, а также позиции фирмы относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

Прямая речь Крупышева: "Не секрет, что Северная Корея, как и Россия, сейчас относится к группе стран-агрессоров. Поэтому я бы не исключал, что мы стали приоритетной целью, в частности из-за поддержки Украины, которую мы предоставляем частично публично, частично не публично".

Детали: Он добавил, что расследование инцидента ведет полиция Эстонии, CoinsPad также связалась с международными расследователями и другими жертвами атак Lazarus Group для обмена опытом.

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Для справки: Компания CoinsPaid была основана в Таллинне в 2019 году. В прошлом году через экосистему CoinsPaid было осуществлено транзакций на сумму, эквивалентную 5,7 миллиарда евро.

Предыстория:

  • В 2021 году сообщалось, что хакеры Северной Кореи похитили сотни миллионов долларов для финансирования ядерных и баллистических ракетных программ своей страны.

Темы: ЭстониякриптовалютахакерыКНДР
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