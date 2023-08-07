За митрополита Павла внесли 33 миллиона залога, он вышел из СИЗО

За митрополита Павла (Петра Лебедя), которого подозревают в поддержке войны, внесли залог 33 миллиона гривен. Он вышел из СИЗО.

Источник: видео адвоката Никиты Чекмана, СБУ

Детали: Адвокат записал вместе с Лебедем видео из автомобиля и рассказал, что деньги на залог дали более 1000 человек.

В СБУ "Украинской правде" подтвердили, что за Лебедя внесли залог.

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