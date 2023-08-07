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За митрополита Павла внесли 33 миллиона залога, он вышел из СИЗО

Александр ШумилинПонедельник, 7 августа 2023, 17:44
За митрополита Павла внесли 33 миллиона залога, он вышел из СИЗО
Митрополит Павел. Скриншот из видео адвоката

За митрополита Павла (Петра Лебедя), которого подозревают в поддержке войны, внесли залог 33 миллиона гривен. Он вышел из СИЗО.

Источник: видео адвоката Никиты Чекмана, СБУ

Детали: Адвокат записал вместе с Лебедем видео из автомобиля и рассказал, что деньги на залог дали более 1000 человек.

В СБУ "Украинской правде" подтвердили, что за Лебедя внесли залог.

Предыстория:

  • 1 апреля Павлу (Лебедю) вручили подозрениев "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
  • СБУ обнародовала нарезкуиз телефонных разговоров и проповедей Павла.
  • Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.
  • 1 апреля Шевченковский райсуд Киева отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест, но 14 июля Соломенский райсуд столицы изменил меру пресечения на содержание под стражейс возможностью внести залог в более чем 33 миллиона гривен.

Темы: церковь
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