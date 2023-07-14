Суд взял под стражу митрополита УПЦ МП Павла
Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внести залог в более чем 33 миллиона гривен.
Источник: "Суспільне" из зала суда
Детали: Меру пресечения Лебедю продлили до 14 августа.
Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей или залоге в размере 60 млн гривен.
Сторона обвинения отмечает, что у митрополита есть имущество именно на такую сумму. Кроме того, сюда не учли банковские активы клирика.
Основание изменения меры пресечения - нарушение одной из обязанностей, которые наложил следственный судья. Отмечают, что Лебедь общался с одним из свидетелей по уголовному делу.
Однако в выступлении на судебном заседании митрополит заявил, что не знаком с тем свидетелем.
Его адвокат Олег Поваляев подал ходатайство, чтобы пригласить этого свидетеля и допросить в судебном порядке. Впрочем ходатайство оставили на конец рассмотрения дела.
Прокурор по делу Евгений Завистовский заявил, что Лебедь знал о запрете общаться с тем свидетелем, ведь ознакомился с протоколами.
Прокурор также зачитал в суде материалы, которые якобы доказывают, что бывший наместник Киево-Печерской лавры разжигал национальную вражду и оправдывал агрессию России против Украины.
Сам митрополит, выступая в суде, сказал, что ничего не нарушил, а еще заявил, что "никогда в жизни не был на стороне агрессора" и "никогда не поддерживал Путина".
Предыстория:
- 1 апреля Павлу (Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
- СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.
- Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.
- Судебное заседание по избранию меры пресечения Павлу перенесли на понедельник. Павел сказал, что плохо себя чувствует "из-за уровня сахара". Позже заседание переназначили на 18:30 субботы, согласовав принудительный привод Павла.
- Шевченковский суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.
- На судебном заседании в Киевском апелляционном суде 21 апреля Павел заявил, что не может зарядить электронный браслет, который его обязали носить, из-за отсутствия электроснабжения в своем доме. Тем не менее, суд оставил его под домашним арестом.