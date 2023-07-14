Суд взял под стражу митрополита УПЦ МП Павла

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внести залог в более чем 33 миллиона гривен.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Детали: Меру пресечения Лебедю продлили до 14 августа.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей или залоге в размере 60 млн гривен.

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Сторона обвинения отмечает, что у митрополита есть имущество именно на такую сумму. Кроме того, сюда не учли банковские активы клирика.

Основание изменения меры пресечения - нарушение одной из обязанностей, которые наложил следственный судья. Отмечают, что Лебедь общался с одним из свидетелей по уголовному делу.

Однако в выступлении на судебном заседании митрополит заявил, что не знаком с тем свидетелем.

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Его адвокат Олег Поваляев подал ходатайство, чтобы пригласить этого свидетеля и допросить в судебном порядке. Впрочем ходатайство оставили на конец рассмотрения дела.

Прокурор по делу Евгений Завистовский заявил, что Лебедь знал о запрете общаться с тем свидетелем, ведь ознакомился с протоколами.

Прокурор также зачитал в суде материалы, которые якобы доказывают, что бывший наместник Киево-Печерской лавры разжигал национальную вражду и оправдывал агрессию России против Украины.

Сам митрополит, выступая в суде, сказал, что ничего не нарушил, а еще заявил, что "никогда в жизни не был на стороне агрессора" и "никогда не поддерживал Путина".

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